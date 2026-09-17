Vilnietis sukčiams atidavė įmonės pinigus

1987 metais gimęs vyras bandė prisijungti prie galimai netikros banko svetainės ir, suvedęs prisijungimo duomenis pastebėjo, kad nuo įmonės sąskaitos nuskaičiuota 11,1 tūkst. eurų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo.
Vilniuje sukčių apgautas vyriškis trečiadienį prarado 11,1 tūkst. eurų, priklausančių įmonei, ketvirtadienį pranešė Policijos departamentas.
1987 metais gimęs vyras bandė prisijungti prie galimai netikros banko svetainės ir, suvedęs prisijungimo duomenis pastebėjo, kad nuo įmonės sąskaitos nuskaičiuota 11,1 tūkst. eurų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo.
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