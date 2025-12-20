Vilniuje – 46 tūkst. eurų vertės automobilio vagystė

Pasak pareigūnų, penktadienį apie 5.45 val. pastebėta, kad iš nesaugomos aikštelės Neužmirštuolių gatvėje dingo 2020-ųjų gamybos automobilis „Lexus RX450H“.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės.
Vilniuje pavogtas 46 tūkst. eurų vertės automobilis, praneša Policijos departamentas.
