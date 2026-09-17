 Vilniuje girtas vyras daužė langus ir grasino moteriai

Vilniuje girtas vyras daužė langus ir grasino moteriai

2026-09-17 11:15
BNS inf.

Vilniuje, Balsių Sodų 8-ojoje gatvėje, trečiadienio vakarą vyras išdaužė namo langų stiklus ir grasino 38 metų moteriai, ketvirtadienį pranešė Vilniaus apskrities policija.

Pridėti kaip pageidaujamą šaltinį
<span>Vilniuje girtas vyras daužė langus ir grasino moteriai</span>
Vilniuje girtas vyras daužė langus ir grasino moteriai / Asociatyvi magnific nuotr.

1996 metais gimusiam vyrui nustatytas 1,64 prom. girtumas.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas turto sugadinimo ir grasinimo nužudyti ar sunkiai sutrikdyti žmogaus sveikatą arba žmogaus terorizavimo.

Šiame straipsnyje:
Vilnius
girtas vyras
daužė langus
grasinimai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų