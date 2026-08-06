 Vilniuje – grėsmingi vaizdai: „Hajduk“ sirgaliai gatvėje mosikavosi kumščiais

Vilniuje – grėsmingi vaizdai: „Hajduk“ sirgaliai gatvėje mosikavosi kumščiais

2026-08-06 14:55 diena.lt inf.

Ketvirtadienį Vilniuje vyks UEFA Konferencijų lygos atrankos rungtynės tarp „Žalgirio“ ir Splito „Hajduk“. Kroatijos klubo sirgaliai sostinėje agresyviai emocijas liejo jau trečiadienį.

<span>Vilniuje – grėsmingi vaizdai: „Hajduk“ sirgaliai gatvėje mosikavosi kumščiais</span>
Vilniuje – grėsmingi vaizdai: „Hajduk“ sirgaliai gatvėje mosikavosi kumščiais / Vaizdo įrašas stop kadras.

Socialiniuose tinkluose plinta filmuota medžiaga, kurioje užfiksuoti šiurpūs vykstančio konflikto, kaip galima nuspėti, tarp „Hajduk“ sirgalių ir lietuvių, vaizdai. 

Gatvėje matyti kautynes primenantys manevrai, girdėti dūžtančio stiklo garsai ir agresyvūs šūksniai. Vienas vyras krenta ant važiuojamosios kelio dalies, kitam mėginama įspirti. 

Konfliktą fiksavusių žmonių įraše girdėti raginimas kviesti policijos pareigūnus.

Primename, kad Vilniuje rugpjūčio 6-ąją vyks UEFA Konferencijų lygos atrankos rungtynės tarp FK Žalgiris Vilnius ir Splito „Hajduk“. Komandų dvikova prasidės 20 val.

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