Vilniuje – grėsmingi vaizdai: „Hajduk“ sirgaliai gatvėje mosikavosi kumščiais

Socialiniuose tinkluose plinta filmuota medžiaga, kurioje užfiksuoti šiurpūs vykstančio konflikto, kaip galima nuspėti, tarp „Hajduk“ sirgalių ir lietuvių, vaizdai.
Gatvėje matyti kautynes primenantys manevrai, girdėti dūžtančio stiklo garsai ir agresyvūs šūksniai. Vienas vyras krenta ant važiuojamosios kelio dalies, kitam mėginama įspirti.
Konfliktą fiksavusių žmonių įraše girdėti raginimas kviesti policijos pareigūnus.
Primename, kad Vilniuje rugpjūčio 6-ąją vyks UEFA Konferencijų lygos atrankos rungtynės tarp FK Žalgiris Vilnius ir Splito „Hajduk“. Komandų dvikova prasidės 20 val.
Naujausi komentarai