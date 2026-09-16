Vilniuje gyvenantį užsienietį FNTT įtaria 21 mln. eurų išplovimu

FNTT trečiadienį pranešė, kad nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimu įtariami du vyrai. Skaičiuojama, kad nusikalstamu būdu gautų lėšų suma gali siekti daugiau nei 21 mln. eurų, už kurias galėjo būti įsigyti prabangūs būstai prestižinėse Vilniaus vietose bei automobiliai „Rolls Royce“, „Lamborghini“, „Mercedes–Maybach“.
Įtariama, jog asmuo, žinodamas, kad jo disponuojamos piniginės lėšos yra gautos nusikalstamu būdu, siekdamas nuslėpti pinigų tikrąją kilmę ir juos įteisinti, taip pat sudaryti teisėtai gautų pajamų įspūdį, nuo 2022 iki 2026 metų savo ir savo šeimos narių vardu įsigijo nekilnojamąjį turtą ir transporto priemones.
Dalį šių pirkinių, galimai siekdamas nuslėpti faktinį savo, kaip turto savininko, statusą, įtariamasis įsigijo pasinaudodamas kitu asmeniu, valdžiusiu uždarąją akcinę bendrovę. Įtariamasis paprašė dalį turto įforminti tos įmonės vardu. Bendrovės vadovui taip pat pareikšti įtarimai.
Tarp pirkinių – gyvenamasis namas Riešės seniūnijoje, Vilniaus rajone, du butai sostinės Paupio rajone, kurių bendra vertė per 1 mln. eurų, dar trys butai sostinės Konstitucijos prospekte, verti daugiau nei 2,6 mln. eurų, automobiliai „Lamborghini Urus“, „Rolls Royce Spectre“, „Mercedes–Benz S680 Maybach“, BMW, „Lexus“, kurių visų bendra įsigijimo suma siekia 1,245 mln. eurų.
Siekiant surinkti kuo daugiau duomenų, FNTT pareigūnai rugsėjį atliko šešias kratas pas įtariamąjį ir jo šeimos narius, per kurias buvo paimti tyrimui reikšmingi dokumentai, elektroniniai susirašinėjimai, nešiojamieji kompiuteriai, telefonai, duomenų saugojimo laikmenos, grynieji pinigai, juvelyriniai dirbiniai.
Tyrimą organizuojanti Vilniaus apygardos prokuratūros 3-iojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokurorė laikinai apribojo nuosavybės teises visam prabangiam paminėtam įtariamojo ir jo šeimos narių turtui.
Ikiteisminis tyrimas tęsiamas.
Už nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą teismas gali skirti griežčiausią bausmę – laisvės atėmimą iki septynerių metų.
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