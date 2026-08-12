Vilniuje – masinė avarija: medikai į gydymo įstaigą išvežė garbaus amžiaus moterį

Pasak Vilniaus apskrities policijos pareigūnų, pranešimas apie eismo įvykį Vilniuje, Mokslininkų gatvėje, buvo gautas rugpjūčio 12 d. 11.07 val.
Kaip teigta, šalia sankryžos su Molėtų plentu susidūrė trys ar keturi automobiliai. Vienas iš jų – „Toyota“. Jame buvusi 92 metų keleivė sakė patyrusi nugaros traumą, junta skausmą.
Į įvykio vietą atvykusi medikų brigada apžiūrėjo nukentėjusią garbaus amžiaus moterį, gimusią 1934 metais. Ji išvežta į gydymo įstaigą detalesnei apžiūrai.
Automobilio, kuriuo ji važiavo, vairuotoja, gimusi 1963 metais.
Į avariją pateko BMW, vairuojamas vyro, gimusio 1997 metais, „Toyota“, vairuojamas moters, gimusios 1963 metais, BMW, vairuojamas vyro, gimusio 1960 metais, „Volkswagen“, vairuojamas vyro, gimusio 1977 metais, ir automobilis „Mercedes-Benz“, vairuojamas vyro, gimusio 1962 metais.
Automobilio „Volkswagen“ vairuotojas paaiškino, kad jam pradėjus rikiavimosi manevrą iš antrosios eismo juostos į pirmąją, pro jį dideliu greičiu pirmąja eismo juosta pravažiavo BMW, vairuojamas 1997 metais gimusio vyro. Jis, siekdamas išvengti susidūrimo, atsitrenkė į kelio bortelį, o tada – į kitus tris automobilius.
Visi vairuotojai – blaivūs. Jie užsipildė eismo įvykio deklaraciją.
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