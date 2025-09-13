Vilniuje nuo tarnybos nušalinta pareigūnė: darbe pasirodė neblaivi

Jo teigimu, penktadienį apie 7.30 val. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato patalpose T. Ševčenkos gatvėje rasta neblaivi tarnybos metu 1984 metais gimusi uniformuota pareigūnė.
Jai nustatytas 1,57 promilių girtumas.
Vilniuje nuo tarnybos nušalinta darbe pasirodžiusi neblaivi policijos pareigūnė, pranešė Policijos departamentas.
