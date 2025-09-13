 Vilniuje nuo tarnybos nušalinta pareigūnė: darbe pasirodė neblaivi

2025-09-13 10:01
BNS inf.

Vilniuje nuo tarnybos nušalinta darbe pasirodžiusi neblaivi policijos pareigūnė, pranešė Policijos departamentas.

Jo teigimu, penktadienį apie 7.30 val. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato patalpose T. Ševčenkos gatvėje rasta neblaivi tarnybos metu 1984 metais gimusi uniformuota pareigūnė.

Jai nustatytas 1,57 promilių girtumas. 

