Vilniuje peiliu sužalotas vyras ir moteris

Anot jos, šeštadienį apie 20.50 val. Vilniuje Apkasų gatvėje esančiame bute, kilus konfliktui, 2004 metais gimusi mergina peiliu sužalojo 2001 metais gimusį vyrą, kuris, suteikus medicininę pagalbą, gydomas ambulatoriškai.
Įtariamoji yra ieškoma. Dėl įvykio surinkta medžiaga.
Tuo metu tą pačią dieną apie 21.35 val. sostinės Grigiškėse, Kovo 11-osios gatvės bute, išgertuvių metu kilus konfliktui, neblaivus 1999 metais gimęs vyras peiliu sužalojo neblaivią 2003 metais gimusią moterį. Ji gydoma ambulatoriškai.
Nukentėjusiai nustatytas 2,11 promilių girtumas.
Tuo metu įtariamasis, kuriam nustatytas 1,44 promilių girtumas, uždarytas į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
