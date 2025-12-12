 Vilniuje pėsčiųjų perėjoje partrenkta vežimėliu judėjusi moteris: ji – ligoninėje

Vilniuje pėsčiųjų perėjoje partrenkta vežimėliu judėjusi moteris: ji – ligoninėje

2025-12-12 12:30
BNS inf.

Pėsčiųjų perėjoje Vilniuje ketvirtadienį priešpiet automobilis partrenkė neįgaliojo vežimėliu judėjusią moterį, kuri gydoma ligoninėje.

Vilniuje pėsčiųjų perėjoje partrenkta vežimėliu judėjusi moteris: ji – ligoninėje
Vilniuje pėsčiųjų perėjoje partrenkta vežimėliu judėjusi moteris: ji – ligoninėje / J. Kalinsko / BNS nuotr.

Vilniaus apskrities policijos duomenimis, apie 11.13 val. J. Jasinskio gatvėje automobilis BMW, kurį vairavo 2003 metais gimusi moteris, nereguliuojamoje pėsčiųjų perėjoje partrenkė ir sužalojo elektriniu neįgaliojo vežimėliu judėjusią 1967 metais gimusią moterį.

Ji dėl sužeidimų paguldyta į ligoninę.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo, kai dėl to įvykus avarijai nesunkiai sutrikdoma žmogaus sveikata.

Šiame straipsnyje:
neįgalusis
neįgalusis gatvėje
partrenkė

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų