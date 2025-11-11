Vilniuje prekybos centro tualete rastas vyro kūnas

Kūnas be išorinių smurto žymių rastas Saltoniškių gatvėje, šioje vietoje veikia prekybos centras „Panorama“.
Rasto vyriškio tapatybės nepavyko nustatyti, jam buvo apie 40-45 metai.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
Prekybos centro Vilniuje tualete rastas mirusio vyro kūnas, antradienį pranešė policija.
Kūnas be išorinių smurto žymių rastas Saltoniškių gatvėje, šioje vietoje veikia prekybos centras „Panorama“.
Rasto vyriškio tapatybės nepavyko nustatyti, jam buvo apie 40-45 metai.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
Naujausi komentarai