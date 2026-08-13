 Vilniuje rastas moters kūnas

Vilniuje rastas moters kūnas

2026-08-13 07:20
BNS inf.

Vilniuje rastas moters kūnas, pranešė Policijos departamentas.

<span>Vilniuje rastas moters kūnas</span>
Vilniuje rastas moters kūnas / BNS nuotr.

Anot policijos, Vilniuje esančioje Šeškinės gatvėje trečiadienį apie 0 val. 45 min. bute rastas mirusios moters, gimusios 1987 metais, kūnas.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.

Šiame straipsnyje:
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mirtis

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Komentarai

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Komentarai

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Aras
O aš pas kaimynus BUTE seife radau pinigų.
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Zoologas
Tai policija vaikšto po butus ir ieško mirusiųjų?Mano galva,rasti galima gatvėje,miške ar panašiai.Eini,matai,voliojasi moters kūnas,reiškia radai.Tegul policija nueina į lavoninę,ten daug lavonų "rastų".
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TAIGI
MOTERIS PAMETĖ KŪNĄ..RADUSI PRAŠOM GRAŽINTI....
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