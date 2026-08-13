Anot policijos, Vilniuje esančioje Šeškinės gatvėje trečiadienį apie 0 val. 45 min. bute rastas mirusios moters, gimusios 1987 metais, kūnas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
Vilniuje rastas moters kūnas, pranešė Policijos departamentas.
Anot policijos, Vilniuje esančioje Šeškinės gatvėje trečiadienį apie 0 val. 45 min. bute rastas mirusios moters, gimusios 1987 metais, kūnas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
(be temos)
(be temos)
(be temos)