2025-11-11 14:51
Gytis Pankūnas (ELTA)

Vilniuje antradienį rastas vyro, kuris buvo ieškomas nuo praėjusios savaitės, kūnas. Tai patvirtino sostinės policija.

Vilniuje rastas nuo praėjusios savaitės dingusio vyro kūnas / Asociatyvi freepik.com nuotr.

Pirmasis apie įvykį pranešė naujienų portalas „Delfi“.

Kaip Eltai teigė Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovas Tomas Bražėnas, pareigūnams apie vyro (gim. 1995 m.) kūną, pastebėtą Žaliųjų ežerų gatvėje, miškelyje, pranešė praeivis.

„Nėra požymių, kad asmens mirtis būtų smurtinė“, – teigė policijos atstovas.

Anot T. Bražėno, į policija dėl dingusio vyro artimieji kreipėsi praėjusią savaitę, lapkričio 5 dieną.

Pasak policijos atstovo, dingusio vyro paieškai buvo pasitelktas dronas, pareigūnams padėjo ugniagesiai, kurie apžiūrinėjo vandens telkinius.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.

