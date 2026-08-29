Vilniuje tarnybinis policijos automobilis pateko į avariją – nukentėjo trys pareigūnės

Teisėsaugos duomenimis, eismo įvykis užfiksuotas penktadienį, po 17 val., Pamėnkalnio gatvėje. 1970 metais gimusio vyro vairuojamas automobilis „Toyota Prius“, sankryžoje sukdamas į kairę, nepraleido ir susidūrė su pagrindiniu keliu važiavusiu policijos tarnybiniu automobiliu „Ford Transit“. Policijos ekipažas važiavo su įjungtais švyturėliais, automobilį vairavo 2004 metais gimusi pareigūnė.
Po smūgio policijos automobilis tapo nevaldomas, atsitrenkė į apšvietimo stulpą ir apgadino gale važiavusį „Toyota Auris“, kurį vairavo 1969 metais gimusi moteris.
Per avariją nukentėjo tarnybinio automobilio vairuotoja ir kartu važiavusios dvi pareigūnės, gimusios 1994 ir 2005 metais. Suteikus medicinos pagalbą, visos trys pareigūnės gydomos ambulatoriškai. Įvykio aplinkybės tikslinamos.
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