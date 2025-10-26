 Vilniuje – trijų automobilių avarija: išvažiuojantieji iš miesto stringa spūstyje

Vilniuje – trijų automobilių avarija: išvažiuojantieji iš miesto stringa spūstyje

2025-10-26 15:07
BNS inf.

Vilniuje, Ukmergės ir Mykolo Lietuvio gatvių sankryžoje, sekmadienį susidūrus trims automobiliams, susidarė eismo spūstys.

Vilniuje – trijų automobilių avarija: išvažiuojantieji iš miesto stringa spūstyje
Vilniuje – trijų automobilių avarija: išvažiuojantieji iš miesto stringa spūstyje / Feisbuko grupės „Reidas Vilniuje | Trikojis Vilniuje“ nuotr.

Kaip BNS sakė Vilniaus policijos budintis pareigūnas, 13.55 val. gautas pranešimas, kad susidūrė trys transporto priemonės: du „Hyundai“ ir vienas „Volvo“ automobiliai.

Į įvykio vietą iškviesti medikai, galimai nukentėjo moteris, jai šokas.

„Laukiam, kol medikai atvyks, apžiūrės ir tada priims sprendimą (ar gabenti į ligoninę – BNS)“, – BNS sakė budintis pareigūnas.

Dėl autoįvykio susiformavo ir eismo spūstys.

„Yra šiek tiek susidaręs išvažiuojant iš miesto kamštis, bet pravažiavimas yra, tai automobiliai ten juda po truputį“, – teigė pareigūnas.

Šiame straipsnyje:
eismo nelaimė
avarija Vilniuje
spūstys

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų