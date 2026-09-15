 Vilniuje trys vyrai nulaužė Lietuvos vėliavos kotą

Vilniuje trys vyrai nulaužė Lietuvos vėliavos kotą

2026-09-15 08:10
BNS inf.

Vilniuje, Islandijos gatvėje, antradienio naktį, kiek po vidurnakčio, trys vyrai nuo pastato nulaužė Lietuvos valstybės vėliavos kotą, įtariamieji sulaikyti, pranešė Policijos departamentas.

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Vilniuje trys vyrai nulaužė Lietuvos vėliavos kotą / I. Gelūno / BNS nuotr.

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