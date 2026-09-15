Vilniuje trys vyrai nulaužė Lietuvos vėliavos kotą

2005 metais gimusiam jaunuoliui nustatytas 1,96 promilės girtumas, 1988 metais gimusiam vyrui – 0,92 promilės, 1995 metais gimusiam vyrui – 0,85 promilės.
Jie uždaryti į areštinę. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Vilniuje, Islandijos gatvėje, antradienio naktį, kiek po vidurnakčio, trys vyrai nuo pastato nulaužė Lietuvos valstybės vėliavos kotą, įtariamieji sulaikyti, pranešė Policijos departamentas.
2005 metais gimusiam jaunuoliui nustatytas 1,96 promilės girtumas, 1988 metais gimusiam vyrui – 0,92 promilės, 1995 metais gimusiam vyrui – 0,85 promilės.
Jie uždaryti į areštinę. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
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