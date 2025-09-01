Vilniuje užpultas ir apiplėštas senolis

Pasak Vilniaus apskrities policijos pareigūnų, rugpjūčio 31 d. apie 21.55 val. Vilniuje, Seinų gatvėje, nepažįstamas asmuo užpuolė vyrą, gimusį 1945 metais, bei pagrobė rankinę su įvairiais daiktais.
Nuostolis – tikslinamas. Surinkta medžiaga dėl plėšimo.
Tas, kas panaudodamas fizinį smurtą ar grasindamas tuoj pat jį panaudoti arba kitaip atimdamas galimybę nukentėjusiam asmeniui priešintis pagrobė svetimą turtą, baudžiamas laisvės apribojimu arba areštu, arba laisvės atėmimu iki šešerių metų.
Naujausi komentarai