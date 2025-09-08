Vingio parke susidūrė du oro balionai, nukentėjo moteris

Skelbiama, kad nelaimė įvyko 18.31 val. Oro balionai susidūrė kildami, vienas jų nukrito, moteris trenkėsi galva į metalo konstrukcijas ir susižalojo.
Pirminiais duomenimis, nukentėjusioji kraujavo, bet buvo sąmoninga.
Vilniaus Vingio parke pirmadienį susidūrė du oro balionai, incidento sužalota moteris, pranešė portalas „Delfi“.
Pirminiais duomenimis, nukentėjusioji kraujavo, bet buvo sąmoninga.
