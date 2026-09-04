Visiškai girtas „Audi“ vairuotojas rėžėsi į prekybos centro tvorą ir užmigo prie vairo

Pasak Vilniaus apskrities policijos pareigūnų, rugsėjo 4 d. 14.03 val. apie įvykį Naujojoje Vilnioje, Genių gatvėje, netoli prekybos centro „Norfa“, buvo gauti du pranešimai.
Kaip teigta, į minėto prekybos centro aikštelę įvažiavo mėlynos spalvos „Audi Q5“ ir rėžėsi į metalinę segmentinę tvorą ją apgadindamas. Automobilio vairuotojas – visiškai girtas. Po smūgio į tvorą jis užmigo savo transporto priemonėje.
Atvykus policijai, vairuotojas, gimęs 1984 metais, į alkotesterį įpūtė 3,64 prom.
Policijos pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl vairavimo esant neblaiviam.
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