 Visiškai girtas „Audi“ vairuotojas rėžėsi į prekybos centro tvorą ir užmigo prie vairo

Visiškai girtas „Audi“ vairuotojas rėžėsi į prekybos centro tvorą ir užmigo prie vairo

2026-09-04 16:29 diena.lt inf.

Penktadienio popietę visiškai girtas vairuotojas automobiliu rėžėsi į prekybos centro aikštelės tvorą ir užmigo.

<span>Visiškai girtas „Audi“ vairuotojas rėžėsi į prekybos centro tvorą ir užmigo prie vairo</span>
Visiškai girtas „Audi“ vairuotojas rėžėsi į prekybos centro tvorą ir užmigo prie vairo / Asociatyvi I. Gelūno/BNS nuotr.

Pasak Vilniaus apskrities policijos pareigūnų, rugsėjo 4 d. 14.03 val. apie įvykį Naujojoje Vilnioje, Genių gatvėje, netoli prekybos centro „Norfa“, buvo gauti du pranešimai.

Kaip teigta, į minėto prekybos centro aikštelę įvažiavo mėlynos spalvos „Audi Q5“ ir rėžėsi į metalinę segmentinę tvorą ją apgadindamas. Automobilio vairuotojas – visiškai girtas. Po smūgio į tvorą jis užmigo savo transporto priemonėje.

Atvykus policijai, vairuotojas, gimęs 1984 metais, į alkotesterį įpūtė 3,64 prom.

Policijos pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl vairavimo esant neblaiviam.

Šiame straipsnyje:
Naujoji Vilnia
girtas vairuotojas
užmigo prie vairo
prekybos centro aikštelė

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų