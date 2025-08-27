VSAT: sulaikytas Lenkijos pilietis, kaip įtariama, pateikęs suklastotą vairuotojo pažymėjimą

„Penktadienio pavakarę tarnybą vykdę VSAT Vilniaus pasienio rinktinės Padvarionių pasienio užkardos pareigūnai Medininkų PKP tikrino iš Baltarusijos į Lietuvą vykstančių transporto priemonių ir asmenų dokumentus. Automobilį BMW 318i su lenkiškais valstybinio numerio ženklais vairavo 19-os Lenkijos pilietis, važiavęs iš Baltarusijos“, – rašoma pranešime.
„Be kitų dokumentų, vairuotojas pasieniečiams pateikė ir neva Lenkijoje gautą vairuotojo pažymėjimą. VSAT pareigūnai suabejojo šio 2025-ųjų kovą jam išduoto, penkiolika metų galiojančio dokumento autentiškumu“, – nurodo VSAT.
Ištyrę vairuotojo pažymėjimą specialiu prietaisu, pasieniečiai padarė išvadą, kad jis suklastotas. Lenkas VSAT pareigūnams prisipažino vairuotojo pažymėjimą pirkęs internetinėje svetainėje.
Dėl dokumento suklastojimo ar disponavimo juo VSAT Vilniaus pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas, kuriam vadovauja Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros 1-ojo skyriaus prokuroras. Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda, laisvės apribojimas, areštas arba laisvės atėmimas iki ketverių metų.
Kaip praneša VSAT, užsienietis buvo sulaikytas ir atsidūrė Vilniaus pasienio rinktinės laikino sulaikymo patalpoje. Po apklausos jis buvo paleistas, skyrus kardomąją priemonę – užstatą.
