Žirgyne kilo gaisras – nukentėjo žmogus

Kaip skelbia Policijos departamentas, rugsėjo 27 d. 10.20 val. iš Kyviškių kaimo pristatytas ir į ligoninę paguldytas 1966 metais gimęs vyras. Jis tą pačią dieną nukentėjo gaisro metu.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (PAGD) portalui teigė, kad gaisras jau likviduotas. Pareigūnų duomenimis, gaisras kilo ūkiniame pastate, kuriame buvo laikomas šienas. Ryte kilęs gaisras buvo užgesintas prieš vidurdienį.
Portalas delfi.lt pranešė, kad gaisras kilo žirgyne esančiame ūkiniame pastate, kuriame buvo laikomas šienas.
Tiesa, apie kilusį gaisrą paskelbė ir pats žirgynas „Jojimo menas – Bingo“. Pasak jų, gaisro metu žirgai nenukentėjo.
„Mūsų žirgyną šiuo metu palietė nelaimė – kilo gaisras. Svarbiausia žinia – visi žirgai yra saugūs ir sveiki. Dėkojame visiems, kurie padeda ir palaiko. Labai prašome ramybės ir supratimo šiuo sunkiu metu“, – socialiniame tinkle „Facebook“ rašė žirgynas.
