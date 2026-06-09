Žvėryne bendraamžį nužudžiusiam paaugliui siūloma 10 metų laisvės atėmimo bausmė

„Vilniaus apygardos prokuratūros prokuroras, įvertinęs ikiteisminio tyrimo metu surinktus duomenis bei byloje nustatytas aplinkybes, nepilnamečiui, kaltinamam itin žiauriu nepilnamečio asmens nužudymu, pasiūlė skirti griežčiausią baudžiamajame įstatyme numatytą bausmę – laisvės atėmimą 10 metų“, – BNS antradienį nurodė prokuratūra.
Tokią bausmę kaltinimus palaikantis Vilniaus apygardos prokuroras Vytautas Jancevičius pasiūlė pirmadienį Vilniaus apygardos teisme vykusiame uždarame posėdyje.
Jo metu planuota apklausti nepilnametį liudytoją, pradėti klausyti proceso dalyvių baigiamųjų kalbų.
Šioje sausį Vilniaus apygardos teismui perduotoje byloje 2010 metais gimęs jaunuolis kaltinamas itin žiauriu nepilnamečio nužudymu.
Ikiteisminis tyrimas pernai rugpjūtį buvo pradėtas gavus vilnietės pranešimą, kad negrįžo tą pačią dieną iš namų išėjęs 2010 metais gimęs jos sūnus.
Dingusio nepilnamečio kūno dalys buvo rastos komunalinių atliekų konteineryje ir netoliese esančiame miškelyje sostinės Žvėryno mikrorajone. Kitą dieną buvo sulaikytas nužudymu įtariamas paauglys.
Jam taikomas suėmimas, kaip rašė BNS, ši griežčiausia kardomoji priemonė kaltinamajam galioja iki rugpjūčio pradžios.
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