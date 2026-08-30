Atostogų pranašas

Atvirlaiškio averse įamžinta nespalvota tarpukario Kauno panorama, kurioje dominuoja didingas, neobizantinio stiliaus Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios (Soboro) kupolas. Aplink jį matyti Kauno senamiesčio pastatai, tolumoje vingiuoja Nemuno upė. Autentiškas 1934 m. datuojamas atvirlaiškis buvo išsiųstas iš Kauno ir adresuotas Jonui Šiaučiūnui į Padvarninkus (Anykščių r.). Žinutė prasideda šiltu kreipiniu „Mieli Tėveliai!“ Joje siuntėjas praneša apie savo atvykimą į Troškūnus, prašydamas uošvį jį pasitikti. „Atostogas gaunu nuo 13 dienos šio mėnesio ir pas Jus tą pačią dieną atvažiuoju. Taigi prašau atvažiuoti Troškūnų stotin liepos mėn. 13 d. 6 val. vakare, atvažiuosiu vakariniu traukiniu“, – rašo Petru prisistatantis asmuo.
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