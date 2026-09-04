Kauno filharmonijos ruduo: nuo atnaujinto įvaizdžio iki muzikinių atradimų

Įkvėpė art deco dvasia
Naująjį įvaizdį inspiravo išskirtinis KVF pastato interjeras ir jame gyvuojanti art deco dvasia. Vienais svarbiausių įkvėpimo šaltinių tapo pastato kolonos, formuojančios ryškią perspektyvą, ir jame esantis įspūdingas vitražas. Šie architektūriniai elementai tampa jungtimi tarp pastato ir muzikos – jie simbolizuoja kryptį, judėjimą, šviesą, ateitį ir į erdvę sklindantį garsą.
Šią idėją pratęsia ir naujasis KVF ženklas, paremtas taško motyvu. Taškas čia suvokiamas kaip susitikimo ir susibūrimo vieta, kartu – kaip atspirties taškas, iš kurio muzika ir kultūrinė patirtis sklinda įvairiomis kryptimis. Atnaujintas įvaizdis siekia ne tik išryškinti KVF architektūrinį charakterį, bet ir perteikti jos esmę – vietą, kurioje susitinka žmonės, muzika ir kultūra. Šią idėją apibendrina naujasis šūkis „Čia sklinda muzika“, kviečiantis atrasti, kad kultūrinė patirtis prasideda vos pravėrus KVF duris.
Pristatydamas atnaujintą KVF viziją, įstaigos vadovas Dainius Burkauskas sako: „Kauno valstybinės filharmonijos tikslas – būti draugiška, atvira ir muzikuojant šviesą skleidžiančia įstaiga, – pristatydamas atnaujintą KVF viziją sako įstaigos vadovas Dainius Burkauskas. – Siekiame, kad mūsų muzikinė veikla pasiektų plačią auditoriją – koncertai skambėtų Kaune, už miesto ribų, visos Lietuvos regionuose ir už šalies sienų.“
Išskirtinės galimybės
Šį sezoną klausytojų laukia ne viena naujovė, papildysianti jų patirtį. Siekdama praplėsti teikiamų paslaugų spektrą, KVF pakvies lankytojus į keturias temines ekskursijas, skirtas Kaune gimusio žymaus tarpukario Lietuvos inžinieriaus ir architekto, KVF pastato projektuotojo Edmundo Alfonso Fryko 150-osioms gimimo metinėms.
Publika taip pat turės išskirtinę progą giliau susipažinti su atliekama muzika – prieš spalio 16 ir lapkričio 20 d. koncertus vyks paskaitos-susitikimai su kompozitore Zita Bružaite ir muzikologe dr. Aušra Strazdaite-Ziberkiene.
Į savaitgaliais rengiamas popietes visai šeimai atvykstantiems kaustytojams – dar viena naujovė – Šeimos bilietas, leisiantis muzika mėgautis kartu su artimiausiais žmonėmis. Klausytojai galės įsigyti ir KVF dovanų kuponą, tapsianti prasminga dovana muzikos mėgėjams, o išskirtinių potyrių ieškantiems klausytojams skirtas Mecenato bilietas suteiks galimybę būti svarbia Kauno filharmonijos bendruomenės dalimi. Įsigijusių Mecenato bilietus į koncertus „CounterMozartPoint“, „Pasaulinio garso kontratenoras Maayan Licht Kaune“, „Inga Jankauskaitė ir Klaipėdos brass“ ir „Tom Jones Tribute. Delilah“ lauks geriausios vietos salėje, susitikimai su atlikėjais po koncertų išskirtinėje KVF bokštelio erdvėje, galimybė pabendrauti, įsiamžinti, gauti autografą ir atminimo dovaną su KVF atributika ir dar daugiau siurprizų.
Prisijaukinti muziką
KVF peržengia savo sienų ribas ir rengia koncertus Lietuvos regionuose. Šį rudenį Rietavo, Šakių, Marijampolės, Birštono ir Kazlų Rūdos gyventojai turės išskirtinę progą susipažinti su Kauno valstybiniu choru. Choras kartu su Kauno bigbendu pasirodys kiek kitame nei įprasta amplua, pateikdamas klausytojams naujai parengtą koncertinę programą „Choro džiazas“, kurioje skambės monumentalusis amerikiečių kompozitoriaus Duke’o Ellingtono kūrinys „Sacred Concerto“, jo paties vadintas geriausiu darbu.
KVF šį rudenį plačiai atveria duris jauniesiems klausytojams, siekdama juos supažindinti su turtingu klasikinės muzikos pasauliu ir įžiebti meilę muzikai visam gyvenimui. 2026 m. rudens sezoną lankytojų laukia šešios originalios ir įtraukiančios muzikinės popietės, skirtos įvairaus amžiaus vaikams ir visai šeimai. Pirmą kartą KVF bus surengta popietė „Muzikinės penketuko istorijos“, skirta šeimoms, auginančioms vaikus, turinčius specialiųjų sensorinių poreikių. Kauno valstybinis choras parengs naują įsimintiną programą „Choras lig dangaus“, pasakojančią tikrame gyvenime niekada nesusitikusių Giuseppe’ės Verdi ir Richardo Wagnerio susidūrimo prie Dangaus vartų istoriją.
Šiaulių valstybinis kamerinis choras „Polifonija“ papasakos vaikams nuotaikingą muzikinę istoriją „Kaip ežiukas chorą būrė“, ansamblis „Lietuva“ pakvies į edukacinę programą „Dainuojanti revoliucija“, kalėdinę pasaką „Sniego senis“ seks pianistas Gintaras Januševičius, o kalėdiniu laikotarpiu vaikai ir jų tėveliai laukiami geros nuotaikos kupiname šventiniame ansamblio „Musica Humana“ koncerte „Disnėjaus filmų muzika“.
Kaip įprastai, paskutinį lapkričio sekmadienį KVF pakvies vaikus ir jų tėvelius į tradicinę Vaikų muzikos dieną, kur bus galima pažinti ir prisijaukinti muzikos garsų pasaulį.
Siekdama populiarinti kamerinį muzikavimą, KVF rengia Mažojoje salėje vykstančius koncertus, kuriuose nyksta įprastas atstumas tarp scenos ir klausytojo. Mažosios salės artumas čia tampa ne aplinkybe, o sąmoningu pasirinkimu – erdve, kurioje muzika atsiskleidžia intensyviau, jautriau ir tikriau. Šiais koncertais siekiama parodyti, kaip keičiasi mūsų santykis su muzika, kai ji patiriama iš arti, – kai girdimas ne tik skambesys, bet ir kvėpavimas, intencija, tylos įtampa.
Šį rudens sezoną Mažojoje salėje skambės aštuonios išskirtinės programos, kviečiančios klausytojus patirti kamerinės muzikos grožį: obojininko Ugniaus Dičiūno ir jo bičiulių koncertas „Skambesiai be sienų“, ukrainiečių pianistės Yanos Serbinos rečitalis „Java“, dainininkės Julijos Stankevičiūtės programa „Saulėlydžio ir vandens misterija“, sparčiai karjeros laiptais kylančio soprano Kamilės Bonté koncertas „Balsai ir likimai“, šmaikšti baritono Giedriaus Prunskaus programa „(Ne)rimtosios muzikos vakaras“, Vytauto Bacevičiaus konkurso laureatės, korėjiečių pianistės Borim Kang rečitalis „Atminimo siuita“, teatralizuotas dainininkės Kristinos Siurbytės pasirodymas „Moters meilė ir gyvenimas“ ir unikalios asmenybės, Lietuvoje gyvenančio ir kuriančio japonų pianisto Yusuke’ės Ishii koncertas „Lietuviškojo modernizmo atšvaitai“.
Klavišai, stygos, balsas
Daug įdomios kamerinės muzikos koncertų ir fortepijono rečitalių skambės KVF Didžiojoje salėje. Fortepijoninis duetas iš Italijos klausytojams pristatys operos ir fortepijono dialogą, Wolfgango Amadeus Mozarto jubiliejų scenoje minės asmeninius jubiliejus švenčiantys pianistas Alexanderis Paley’us ir smuikininkas Raimondas Butvila, kalbančio fortepijono istorijas pasakos iš JAV atvykusi ukrainiečių kilmės pianistė Angelina Gadeliya, po amerikietiškų sonatų fortepijonui takus vedžios Motiejus Bazaras.
Magišką kompozitoriaus Manuelio de Fallos muzikos pasaulį atskleis trio iš Ispanijos „FALLA Imaginado“, atradimų tarp Senojo ir Naujojo pasaulių dovanos iš Belgijos atvykstantis fortepijoninis duetas „Duo B!z’art“, visą puokštę instrumentinių ansamblių bus galima išgirsti tarptautinio muzikos festivalio „Olympus Musicus“ atidarymo gala koncerte, daugiagalviu slibinu vadinamas talentingų pianistų kvartetas atliks „Simfoninį baletą aštuonioms rankoms“.
Vargonų ir violončelės sinergiją demonstruos Dainius Sverdiolas ir Glebas Pyšniakas, minimalistinės muzikos žavesį atskleis talentingas pianistas Darius Mažintas, 45-mečio jubiliejų scenoje pasitiks Kauno styginių kvartetas, šventišką koncertą dovanos „Meta Piano Trio“, o smuiko ir violončelės duetas „Xylos Duo“ kartu su akordeonininku Augustinu Rakausku muzikos garsais pasakos apie meilę, aistrą ir ilgesį.
Siekdama populiarinti kamerinį muzikavimą, KVF rengia Mažojoje salėje vykstančius koncertus, kuriuose nyksta įprastas atstumas tarp scenos ir klausytojo.
Barokinės muzikos gerbėjus pradžiugins unikali ansamblio „Šviesotamsa“ programa, naujai pristatysianti lietuvių Horacijumi vadinamo Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus kūrybą. Publikai bus pristatytas retai KVF scenoje sutinkamas žanras – valstybinio ansamblio „Lietuva“ parengtas muzikinis spektaklis „Homo asfaltus“. Lapkritį tradiciškai nuvilnys šiuolaikinės muzikos festivalio „Iš arti“ renginiai, o džiazo ir pramoginės muzikos mėgėjams koncertuos perkusininko Arkadijaus Gotesmano suburtas trio, tarptautinis Donato Petreikio kvartetas, vokalistė Rūta Švipaitė ir Vitalijaus Neugasimovo instrumentinis trio, gitaristo Mindaugo Stumbro kvartetas, grupė „Thundertale“ ir charizmatiškoji Inga Jankauskaitė, lydima Klaipėdos brass kvinteto.
Neabejotina sezono pažiba taps simfoninės muzikos koncertai ir orkestrų pasirodymai. Sezoną rugsėjo 22 d. pradės ansamblis „Musica Humana“ ir Brolių Bazarų trio, dovanosiantys šmaikščią programą „CounterMozartPoint“. Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras (LVSO) svečiuosis du kartus: rugsėjį skambės Gintaro Rinkevičiaus, Kauno valstybinio choro ir solistų interpretuojama 9-oji Ludwigo van Beethoveno simfonija, o gruodį orkestras pakvies į tradicinį koncertą „Roko baladės“.
LVSO su valstybiniu choru „Vilnius“ išgirsime originaliame koncerte „Lai skamba Lietuva“, o Lietuvos kamerinį orkestrą – pasirodyme su pasaulinio garso kontratenoru Maayanu Lichtu. Lietuvos simfoninis pučiamųjų orkestras kartu su Kauno valstybiniu choru pristatys naują kompozitoriaus Laimio Vilkončiaus kūrinį „Dedikacija Kotrynai Jogailaitei“.
Vytauto Didžiojo universiteto kamerinis orkestras supažindins publiką su jaunaisiais fortepijono lyderiais, o bendri Kauno valstybinio choro ir Kauno miesto simfoninio orkestro (KMSO) projektai kvies pasiklausyti net trijų programų: Fausto Latėno ir Zitos Bružaitės jubiliejams skirto „Resurrectio“, kuriame skambės pasaulinė Z. Bružaitės kūrinio premjera, W. A. Mozarto jubiliejui skirto koncerto, kuriame bus galima dar kartą pasimėgauti genialiuoju jo „Requiem“ ir nuotaikingo kalėdinės muzikos koncerto „Kalėdinė fantazija“, kuriame, talkinant Kauno berniukų ir jaunuolių chorui „Varpelis“ ir solistams, nuskambės net trys Kalėdų tematika parašyti stambios formos kūriniai.
Rudens sezoną 2026 m. gruodžio 26–31 d. vainikuos kasmetis koncertų ciklas „Nuo šv. Kalėdų iki Naujųjų metų“, kuriame netrūks geros nuotaikos ir šventinės muzikos. Antrąją šv. Kalėdų dieną energingą pasirodymą surengs Kauno valstybinio muzikinio teatro choras ir instrumentinis ansamblis. Jų koncerte „Oh, happy Day!“ publika galės pasimėgauti gospelu. Sekmadienio popietę klausytis muzikos iš Walto Disney’aus filmų kvies ansamblis „Musica Humana“ ir vokalistė Eglė Vakarinaitė, o vakare Kauno valstybinis choras ir Kauno bigbendas dovanos tradicija tapusį projektą „Kalėdų džiazas“.
Tarpušventinį pirmadienį KVF viešės Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras kartu su dirigentu Modestu Pitrėnu ir solistais Kseniya Bakhritdinova-Kravchuk ir Karoliu Kašiuba, sukursiantys įsimintiną vakarą artėjant Naujiesiems. Antradienį klausytis šventinės rapsodijos pakvies Lietuvos kamerinis orkestras ir jo meno vadovas smuikininkas Sergejus Krylovas, o priešpaskutinę metų dieną su programa „Tom Jones Tribute. Delilah“ pasirodys baritonas Eugenijus Chrebtovas ir Lietuvos simfoninis pučiamųjų orkestras.
Sezoną uždarys ir pasitikti Naujuosius pakvies Roberto Šerveniko diriguojamas Kauno valstybinis choras, KMSO ir du garsiausiose pasaulio koncertų scenose dainuojantys solistai: mecosopranas Gabrielė Kupšytė ir bosas-baritonas Kostas Smoriginas.
Žvilgsnis į 2027-uosius
Šio rudens sezonui parengtas išskirtinių KVF koncertų abonementas jau beveik išparduotas, tad žvelgdama į priekį KVF klausytojams pristato 2027 m. pavasario koncertų abonementą. Koncertų programose skambės itin spalvinga muzikos paletė: nuo Ludwigo van Beethoveno iki Ástoro Piazzollos, nuo Ferenco Liszto iki Fausto Latėno. Klausytojai išgirs keturis orkestrus: Lietuvos kamerinį, Pakarpatės, Kauno miesto, Lietuvos valstybinį simfoninius, Kauno valstybinio choro kolektyvą, o jiems diriguos G. Rinkevičius, R. Šervenikas, netikėtu amplua pasirodysiantis A. Paley’us ir svečias iš Lenkijos Norbertas Twórczyńskis.
Publikai teks puiki galimybė pasimėgauti rinktinių solistų balsais, pianistų Vestardo Šimkaus (Latvija) ir Pei-Wen Chen (JAV) pasirodymais, akordeono virtuozo Radu Ratoi (Moldova–Rumunija) pasažais. Pavasario abonemente – du koncertai, įtraukti į Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai 2027 m. sociokultūrinę programą.
Dar vienas neeilinis koncertas, tapsiantis tikru muzikiniu įvykiu, lauks klausytojų 2027 m. rugsėjo 6 d. Kauno sporto halėje, kur pasirodys orkestras „Neojiba“ – jaunimo kolektyvas iš saulėtosios Brazilijos. Pirmą kartą Lietuvoje viešėsiantis džiaugsmingas, unikalus, aistringas, įkvepiantis orkestras „Neojiba“ – nepaprastas kolektyvas, suburtas iš Bahijos valstijos muzikantų, grojančių aukščiausiu lygiu ir vadovaujamų dirigento Riccardo Castro. Kaune orkestras kartu su jaunosios kartos Brazilijos smuikininku Guido Sant’Anna atliks L. van Beethoveno kūrinius, skirtus kompozitoriaus 200-osioms mirties metinėms paminėti, ir prieš 140 metų gimusio brazilų kompozitoriaus Heitoro Villa-Loboso muziką. Greta taip pat skambės pasaulinė buvusio orkestro muzikanto, Ženevos tarptautinio kompozitorių konkurso pirmos vietos laureato Caio de Azevedo kūrinio „Carnival“ premjera. Išankstinė bilietų prekyba bus paskelbta šį rugsėjį.
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