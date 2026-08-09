Sutuoktinio paieškos – laikraščio puslapiuose

Bendras ūkis – svarbiausias
1936–1939 metais Klaipėdoje leistas Mažosios Lietuvos dienraštis „Vakarai“ skaitytojus informavo apie Klaipėdos krašto, Lietuvos ir pasaulio įvykius.
Greta naujienų laikraštyje buvo spausdinami ir įvairūs skelbimai – nuo parduodamų gyvulių ar siūlomo darbo iki kvietimų susipažinti.
Nors anuomet jie buvo tik dar viena laikraščio skiltis, šiandien šie kelių eilučių tekstai tampa savotišku langu į tarpukario žmonių kasdienybę ir požiūrį į santuoką.
Juose romantiką dažnai nustelbdavo praktiškumas – skelbimų autoriai stengėsi kuo tiksliau pristatyti save – nurodydavo amžių, profesiją, turimą ūkį, turtą ar santaupas.
Pagrindinis tokių skelbimų tikslas buvo ne trumpalaikė pažintis ar flirtas, o kuo greitesnis šeimos ir bendro ūkio sukūrimas.
„Jaunuolis vidury 30 metų amžiaus, turįs 30 margų did. ūkį naujais trobesiais, bažnytkaimy ir prie turgaus, nori susipažinti su pasiturinčiomis moteriškėmis netrunkamam apsivedimui. Našlė arba perėmimas vidutinio dydžio ūkio irgi malonu. Siūlyti šio laikraščio administracijai. Nr. 10894“ (skelbimų kalba nekeista – I. N.).
„Našlys gale 30 metų am., karo pašalpos gavėjas, turįs 30 margų didelį naujai įrengtą žemės ūkį, ieško tinkamos pažinties su moteriške netrunkamam apsivedimui. Našlė irgi malonu. Siūlyti šio laikraščio adm.“
„Ūkininkaitis 27 metų amž., 21 margų dideliu ūkiu, nori susipažinti su moteriške apsivedimui. Rimtus laiškus siųsti Naustubrių paštui iki pareikalavimo žyme „Glück“.“
„Ūkininkas vidury 30 metų, evangelikų tikybos, turįs 34 margus lauko, ieško ponios, su mažuma turto, vėlesniam apsivedimui. Laiškus siųsti: Natkiškių paštui Nr. 5, iki pareikalavimo.“
Nuo ūkininko iki valdininko
Nors skelbimuose dažniausiai minimi ūkininkai, pažinčių skiltyje netrūko ir kitų profesijų atstovų.
Gyvenimo draugės ieškojo valdininkai, tarnautojai, amatininkai bei paštininkai.
Vieni didžiavosi valdiška tarnyba, kiti paminėdavo mėnesinę algą, treti tiesiog pabrėždavo, kad yra rimti ir nevartojantys alkoholio.
„Valdininkas 25 metų amžiaus, pasiturintis, norėtų susipažinti su rimtomis, tikybiniai galvojančiomis panelėmis, kurios turi arba paveldės ūkį arba atitinkamą turtą, vėlesniam apsivedimui. Atsakymą duosiu toms, kurios rašys rimtai ir prisiųs fotografijas, kurios bus grąžinamos. Paslaptis garantuota. Laiškus siųsti: Saugų paštui, iki pareikalavimo. Nr. 72896.“
„Ūkininkaitės ir amatininkės nuo 20 iki 28 metų, rašykite rimtam amatininkui 20 m. amžiaus. Gaunu 600 litų mėn. algos. Patiksime, tuoj apsivesime. Klaipėdos paštas iki pareikalavimo paso Nr. 81868.“
„Rimtas ūkininkaitis, turįs valdišką tarnybą, nori susipažinti su klaipėdiete, dora ir pasiturinčia panele, ūkininkaite arba amatininke vedybų tikslu. Laiškus su autobiografija siųsti iki pareikalavimo asmens liudymas 2013, Geležinkelio paštas – Kaunas.“
„Paštininkas, 24 metų amžiaus, su turtu, ieško rimtos gyvenimo draugės su turtu 3000 iki 6000 litų, amatininkė-siuvėja kiek mažiau. Laiškus su fotografijomis siųsti Lankupių paštan iki pareikalavimo Nr. 78414.“
„Du kavalieriai ir našlys 22, 25, ir 40 metų amž., specialistai amatininkai, bendrai dirbą, vedybų tikslu norėtų susipažinti su atitinkamo amžiaus panelėm arba našlėm. Tikyba ir tautybė nesvarbu. Pasiturinčiom pirmenybė. Rimtai manančias prašome rašyti šio dienr. admin. Nr. 3621 (atsakymui pridėti pašto ženklą). Atsakysime kiekvienai. Paslaptis garantuota.“
„Mergužėlės atsiliepkit! Blaiviam, rimtam, jaunam tarnautojui, vedybų tikslu. Laiškus, pageidaujama su fotografija ir biografija, siųsti Klaipėdos paštui, gimnazijos liud. 299 iki pareikalavimo.“
Pagrindinis tokių skelbimų tikslas buvo ne trumpalaikė pažintis ar flirtas, o kuo greitesnis šeimos ir bendro ūkio sukūrimas.
Tuoktis – dėl turto ir litų
Nemažoje dalyje tarpukario pažinčių skelbimų labai aiškiai įvardijama, kokio turto tikimasi ir iš būsimo partnerio.
Vieni ieškojo žmogaus, turinčio ūkį, kiti nurodydavo konkrečią pinigų sumą ar pageidaujamą socialinę padėtį.
Anuomet bendras turtas galėjo užtikrinti stabilesnį gyvenimą, todėl materialinė padėtis dažnai buvo ne mažiau svarbi nei asmeninės savybės.
„Jaunikaitis turįs gražų ūkį, ieško panelės, turinčios apie 3000 litų turto dėl apsivedimo. Ne senesnę 23 metų. Laiškus siųsti: Naustubrių paštas, iki pareikalavimui Nr. 100.“
„Ūkininko sūnus gale 20 metų, su 12000 Lt. grynais pinigais, norėtų susipažinti su panele apsivedimo tikslu. Melduotis prašoma tik toms, kurios paveldės ūkį arba turi atitinkamą turtą pirkti kaime arba mieste ūkį. Laiškus siųsti Pagėgių paštui po nr. 10 iki pareikalavimo.“
„Savistovus 35 metų amžiaus pirklys ieško inteligentiškos 25–35 metų amžiaus gyvenimo draugės geros šeimininkės su nemažiau 10.000 lt. turto. Laiškus siųsti po „Laimė“ nr. 2093 šio dienr. admin.“
„65 metų remestlininkas, rentininkas ir išimtininkas norėtų susipažinti su panele arba našle, nemažiau 35 metų amžiaus, turinčia nemažiau 1000 lt., turto, vėlesnio apsivedimo tikslu. Laiškus siųsti iki vasario mėn. 3 d. Priekulės paštui po nr. 27 iki pareikalavimo.“
„Jaunikaitis ir mergaitė, evang. tikybos, klaipėdiškiai, abudu turi po 6000 lt., grynais pinigais nori susipažinti su mergaite ir jaunikaičiu apsivedimo tikslu arba ištekėti ant ūkio 60 margų arba didesnio. Laiškus siųsti šio dienraščio admin. Nr. 5861.“
Vyrų ieškojo ir moterys
Aktyviausiai partnerių ieškojo vyrai – jie sudarė beveik du trečdalius visų skelbimų autorių.
Tai atspindi to meto visuomenės normas, kai vyras buvo laikomas šeimos kūrėju ir pagrindiniu jos išlaikytoju.
Moterys pažinčių skelbimus taip pat skelbdavo – jų tekstuose dažniau atsispindėdavo noras susirasti patikimą, dorą ir stabilų gyvenimo draugą.
„Panelė 40 metų amžiaus, turinti 30 margų didį ūkį, jieško to pat amžiaus, rimtą, gaspadorišką evangelikų tikybos gyvenimui draugą greitam apsivedimui. Laiškus prašome siųsti Stoniškių paštui Nr. 38 iki pareikalavimo.“
„Esu ūkininkė, 33 metų amžiaus, turiu 100 margų didelį ūkį, pirmos rūšies žemės, geromis trobomis, 6 km. nuo Klaipėdos. Norėčiau susipažinti su ponu 30–40 metų amžiaus, turinčiu 2000 iki 3000 litų turto vėlesniam apsivedimui. Pasiūlymus siųsti šio laikr. admin. Nr. 11405.“
„Našlė 44 metų amž., evang. 2000 litų turt., ieško gyvenimo draugo nuo 45 iki 70 metų amž. Siūlyti šio dienr. admin. Nr. 14415.“
„Našlė meilingo būdo, vidur. 40 metų amž., evang., pasiturinti, ieško gyvenimo draugo. Siūlyti šio dienr. adm. Nr. 14958.“
„Senesnė, vienstovi moteris ieško senesnio pono vėlesniam apsivedimui. Laiškus siųsti šio dienr. admin. Nr. 4772.“
„Panelė, evangel. tikybos, turinti mažą ūkį, ieško stropaus draugo, mieliausiai našlio su mažuma turto, dėl vėlesnio apsivedimo. Laiškus siųsti šio dienr. admin. po nr. 2154.“
„Ūkininko duktė senesnė, gero būdo, turinti 36 margų ūkį, gerais trobesiais, nori susipažinti su senesniu evang. ponu, mieliausiai amatininku, turinčiu 3000–4000 Lt. vėlesnių vedybų tikslu. Laiškus siųsti šio dienr. admin. po nr. 5179.“
„Ūkininko dūktė 27 metų amžiaus, turinti 60 margų ūkį, norėtų susipažinti su jaunikaičiu arba ūkininko sūnumi, turinčiu turto virš 3000 Lt. Laiškus, mieliausiai su fotografija, siųsti Lankupių paštui iki pareikalavimo, Nr. 222.“
Partnerį rinko šeima
Jeigu šiandien bendraujama išmaniai arba bandoma supažindinti per vakarėlius, tarpukariu viskas vykdavo gerokai rimčiau.
Būsimo vyro ar žmonos kartais ieškodavo ne pats žmogus, o jo artimieji.
Tokia praktika anuomet nieko nestebino – šeima aktyviai rūpinosi, kad sūnus ar dukra rastų tinkamą gyvenimo partnerį. Kartais iniciatyvos imdavosi ir dėdės, tetos ar kiti giminaičiai.
„Ieškau mano be tėvų esančiai dukterėčiai, turinčiai 35 margų ūkį, ūkininko sūnų su mažu turtu, žem. 30 metų, vėlesniam apsivedimui. Laiškus siųsti šio dienr. administracijai Nr. 4803.“
Fotografija – didis privalumas
Šiandien pažinčių programėlėse pirmiausia dėmesį patraukia nuotraukos – neretai jos peržiūrimos dar nepradėjus skaityti žmogaus aprašymo.
Prieš beveik šimtmetį viskas buvo atvirkščiai – laikraščio pažinčių skelbimuose pirmąjį įspūdį kūrė ne nuotrauka, o tekstas, nes fotografijų juose nebuvo.
Tačiau tai nereiškė, kad išvaizda buvo nesvarbi – dalis skelbimų autorių prašydavo atsiųsti fotografiją, o kiti net apibūdindavo, kokios išvaizdos žmogaus tikisi.
„Rimtai manančios, gražios išvaizdos mergužė!ės, rašykit dviem bernužėliam – brunetui 26 metų ir šviesiam 29 metų amžiaus. Susipažinsim, patiksim, apsivesim! Pageidaujamos prasilavinusios, mokančios vokiečių kalbą. Laiškus su foto siųsti šio dienraščio admin. Nr. 3618.“
„Pasiturintis, gražus jaunuolis 27 metų amžiaus, ieško turtingos panelės susipažinimo dėl vėlesnio apsivedimo. Vedę atidarysime prekybą. Rimtai manančias paneles nuo 18 iki 30 metų amžiaus, prašau laiškus su fotografija ir atsakymui pašto ženklu, siųsti šio dienr. admin. nr. 4772. Paslaptis garantuota.“
Projektas „Straipsnių ciklas „Slapta žyma“ portale https://www.kl.lt“ (2026) dalinai finansuojamas iš „Medijų rėmimo fondo“, skirta suma 10 000.
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