Europos čempionate klaipėdiečiams – visų spalvų medaliai

Vengrijos mieste Debrecene vyko Europos 2025 m. jaunių ir suaugusiųjų karatė čempionatas, sutraukęs net 467 dalyvius iš 21 šalies.
Lietuvos rinktinę atstovavę Klaipėdos sporto klubo „Shodan“ atstovai pasiekė įspūdingus rezultatus, sportininkai iškovojo penkis medalius: vieną aukso, du sidabro ir du bronzos.
Varžybos prasidėjo komandinės kata rungtimi, kurioje Klaipėdos karatistai – Rima Barusaitė, Matas Jonauskas, Greta Intaitė ir Joana Tydikaitė – įveikė Švedijos komandą, tačiau pralaimėjo daugkartiniams prizininkams iš Rumunijos ir galutinėje įskaitoje užėmė šeštą vietą.
Sėkmingai pasirodė ir jaunių asmeninėse rungtyse dalyvavę Lietuvos čempionai Titas Česnauskas bei Karolina Radžiūnaitė. Titas įveikė net keturis varžovus ir tapo Europos čempionu, o Karolina po trijų pergalių nusileido būsimai čempionei iš Rumunijos ir pelnė bronzos medalį.
Suaugusiųjų grupėje išsiskyrė klaipėdietė Marija Sekunda (svorio kategorija virš 65 kg). Ji įveikė varžovę iš Lenkijos, pusfinalyje – tituluotą vengrę, o finale po dviejų pratęsimų nusileido Lietuvos rinktinės draugei, pasaulio čempionei Brigitai Gustaitytei.
Marija džiaugiasi sidabro medaliu, o kartu ir unikaliu pasiekimu – būdama vos 21 metų ji jau yra pelniusi visų spalvų Europos čempionato medalius.
Jaunių amžiaus grupėje puikiai kovėsi ir Jonas Stanevičius (mažiau nei 70 kg kategorijoje), nukeliavęs iki finalo ir tapęs Europos vicečempionu itin gausioje, 18 sportininkų subūrusioje kategorijoje.
Dar vieną medalį Lietuvai padovanojo Joris Bušma (virš 80 kg), įveikęs varžovus iš Lenkijos bei Rumunijos, o pusfinalyje nusileidęs gerokai sunkesniam Gruzijos sportininkui.
Kiti klaipėdiečiai taip pat demonstravo kovinę dvasią ir pelnė pergalių: Laurynas Vaičikauskas, Donatas Zeigis, Vilius Lipnickas, Deimantė Domeikytė bei Karolina Radžiūnaitė. Nors medalių nepavyko pasiekti, garbingai kovojo ir patirties sėmėsi Urtė Saunoriūtė, Viktorija Dambrauskaitė, Orinta Malinauskaitė, Ūla Zemeckytė, Julius Antonovičius, Benas Radeckis ir Augustas Ambrazaitis.
Sportininkus čempionatui ruošė trenerių komanda: Lukas Kubilius, Eventas Gužauskas, Gabrielius Stanevičius, Asta Dauskurtė, Žygimantas Šniaukas ir Aivaras Baltmiškis.
„Tai buvo itin stiprus turnyras, kurio patirtis mūsų sportininkams – neįkainojama. Džiaugiamės pasiektais rezultatais ir matome, kad Klaipėdos karatė mokykla tvirtai žengia į priekį Europos kontekste“, – po varžybų kalbėjo treneriai.
