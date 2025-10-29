Rumunijoje – „Shodan“ auklėtinių pergalės

Lietuviškas finalas
Varžybose startavo 612 dalyvių iš 67 karate klubų, kurie susirinko net iš 7 valstybių.
„Shodan“ mokyklos auklėtiniai dalyvavo net dvejose turnyro rungtyse: kata (technikos demonstravimas) bei kumite (kovos su varžovais).
Pirmoje čempionato dienos dalyje vyko kata rungtys visose amžiaus grupėse, o popiet – kumite rungtys.
Kumite rungtyje seniors amžiaus vyrų grupėje svorio kategorijoje mažiau nei 70 kg čempiono titulą iškovojo Donatas Zeigis.
Iki pirmosios vietos podiumo jam teko įveikti net tris varžovus: pirmoje kovoje pelnė pergalę prieš rumuną Denis Cazacu, antroje pusfinalio kovoje įveikė dar vieną rumunijos sportininką Gabriel Catrinescu.
Finale Donatui teko stoti į dvikovą su lietuviu Gratu Tamošiūnu, kuris taip pat yra karate klubo „Shodan“ auklėtinis.
Po atkaklios shodaniečių kovos teisėjai pergalę bei čempiono titulą skyrė D. Zeigiui, o G. Tamošiūnui turnyre atiteko garbingas vicečempiono titulas.
Kumite rungtyje seniors amžiaus vyrų grupėje svorio kategorijoje mažiau nei 70 kg vicečempionui tapusiam G. Tamošiūnui turnyre teko kovoti taip pat tris kovas: pirmoje kovoje jis įveikė rumuną Tudorache Daniel, o antroje pusfinalio kovoje stipriais smūgiais pelnė laimėjimą prieš rumuną Andrei Viorel Dincă.
Finalinėje kovoje Gratas susirungė su jau anksčiau minėtu bendraklubiu D. Zeigiu: abu sportininkai yra stiprūs bei daugkartiniai Lietuvos ir užsienio čempionatų prizininkai, tad „Shodan“ mokyklos treneriai džiaugėsi lietuvišku auklėtinių finalu.
Kumite rungtyje U18 amžiaus merginų grupėje svorio kategorijoje mažiau nei 60 kg aukso medalį iškovojo Karolina Radžiūnaitė.
Pirmoje kovoje ji užtikrintai įveikė rumunę Carina Riana Ciupe.
Antroje – finalinėje kovoje – Karolina stojo į dvikovą su dar viena Rumunijos sportininke Prundu Ilinca Elena: po įtemptos sportininkių kovos teisėjai pergalę skyrė lietuvei – Karolina turnyre iškovojo čempionės titulą.
Kumite rungtyje U18 vaikinų amžiaus grupėje svorio kategorijoje mažiau nei 75 kilogramų vicečempionu tapo shodanietis Titas Česnauskas.
Per pirmąją kovą jis laimėjo prieš Bulgarijos sportininką Mertikan Bekirov, o finale jam teko kovoti su rumunu Cristian Gabriel Toi.
Po įtemptos dvikovos teisėjų sprendimu pergalė atiteko Rumunijos sportininkui, o Titas turnyre pelnė vicečempiono titulą.
Titui taip pat pavyko tapti vicečempionu ir asmeninėje Kata rungtyje, tad iš šio Rumunijos turnyro shodanietis į Lietuvą grįžo iškovojęs net du sidabro medalius (iš Kata ir Kumite rungčių).
Asmeninėse Kata rungtyse U16 amžiaus vaikinų grupėje bronzos medalį iškovojo auklėtinis Jokūbas Jundulas, kuris taip pat yra daugkartinis Lietuvos bei užsienio turnyrų prizininkas.
Asmeninėje Kata rungtyje seniors vyrų grupėje bronzos medalį pelnė G. Tamošiūnas.
Viso šiame čempionate shodanietis iškovojo net du medalius – sidabro (kumite rungtis) bei bronzos (kata rungtis).
Rumunijos atvirame turnyre taip pat dalyvavo bei „Shodan“ mokyklos auklėtinius lydėjo karate mokyklos trenerė Rima Barusaitė, kuri po čempionato džiaugėsi: „Didžiuojamės kiekvienu dalyvavusių šiose varžybose. Kiekvienas startas – tai ne tik kova dėl medalio, bet ir įrodymas, kiek daug galima pasiekti nuosekliu darbu ir tikėjimu savimi. Šios varžybos – dar vienas žingsnis naujų aukštumų link“.
Projektas „Atžalynas“ portale https://www.kl.lt (2025) dalinai finansuojamas iš „Medijų rėmimo fondo“, skirta suma 10 000 eurų.
