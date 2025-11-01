„Okinava“ – tarp stipriausių klubų Lietuvoje

Nors klubas į varžybas delegavo tik 38 auklėtinius, jų rezultatai – puikūs, per 70 procentų sportininkų į Klaipėdą parvežė Lietuvos moksleivių žaidynių medalius.
Tokie aukšti rezultatai rodo klubo mokytojų – Dianos Mačiūtės, Rimos Lisinskaitės ir Kristinos Basovos – itin didelį įdirbį, profesionalumą ir išskirtinį dėmesį kiekvienam klubo auklėtiniui.
Laimėję po tris kovas, Lietuvos moksleivių žaidynių nugalėtojais tapo: Dominykas Rancas, Jonas Katkevičius, Vilius Genys, Vakaris Vitkus, Gintautas Saveika, Henrikas Toleikis, Kristupas Tirkšliūnas, Rasa Šeškauskaitė ir Emilijus Stoncelis.
Laimėję po dvi kovas Lietuvos moksleivių žaidynių vicečempionais tapo: Faustas Bernotas, Beatričė Ūksaitė, Aleksandr Bykov, Aurėja Gudaitė, Gediminas Saveika, Justas Kucinas, Izabelė Masaitė ir Evelina Podolets.
Laimėję po vieną kovą bronzos medalius iškovojo: Mėta Jokubauskaitė, Benas Krisiūnas, Markas Krisiūnas, Vytis Šilgalis, Ugnė Degutytė, Dominykas Jucys, Smiltė Svipaitė, Rusnė Svipaitė, Orestas Purys ir Kajus Žvaginis.
Garbingai kovojo, bet sėkmės pritrūko: Arsenijui Valauskui, Barborai Žutautaitei, Emai Budvytytei, Urtei Kaniavaitei, Liepai Dirvonskaitei, Livijai Jurėnaitei, Mildai Šimanauskaitei, Nojui Grikštui, Augustinui Bielinskui, Arsenijui Djakovui ir Titui Vansavičiui.
Projektas „Atžalynas“ portale https://www.kl.lt (2025) dalinai finansuojamas iš „Medijų rėmimo fondo“, skirta suma 10 000 eurų.
