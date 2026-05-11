Į Klaipėdą visi grįžta su Europos čempionato medaliais

Rodo nepalaužiamą valią
Šiose varžybose susitinka aukščiausio lygio sportininkai, kurie metų iš metus rodo nepalaužiamą valią.
Šįkart sporto klubas „Okinava“ į Europos čempionatą delegavo net septynis sportininkus ir visi jie lipo ant aukščiausiųjų apdovanojimų pakylos.
Suaugusiųjų komandinėje kata rungtyje Europos čempionais tapo Diana Mačiūtė, Nikas Kvasys ir Matas Sasnauskas.
Ketvirtfinalio kovoje jie nugalėjo varžovus iš Vengrijos, pusfinalyje nugalėjo praėjusiųjų metų Europos čempionus ukrainiečius, o finale užtikrintai 5:0 laimėjo prieš praėjusiųjų metų Europos vicečempionus rumunus.
„Okinava“ suaugusiųjų komanda išties įspūdinga, tai jau yra jų ketvirtas aukso medalis Europos suaugusiųjų čempionate.
Kelias iki pergalės
Pergalė – ne tik rezultatas, bet ir kelias iki jo. „Okinava" sportininkų atsidavimas, disciplina ir komandinė dvasia - tai raktas į sėkmę.
Individualioje kata rungtyje tiek D. Mačiūtė (treneris Ričardas Poška), tiek jos mokinys M. Sasnauskas iškovojo bronzos medalius.
D. Mačiūtė atrankinėje kovoje nugalėto varžovę iš Rumunijos, ketvirtfinalio kovoje pelnė pergalę prieš varžovę iš Ukrainos, o pusfinalio kovoje nusileido jau šeštą kartą Europos čempionei tapusiai varžovei iš Šveicarijos.
D. Mačiūtei tai jau 19 Europos čempionato medalis karjeroje.
Bronzos medalį iškovojęs M. Sasnauskas atrankinėje kovoje nugalėjo varžovą iš Gruzijos, ketvirtfinalyje nugalėtas Europos jaunimo vicečempionas iš Ukrainos, o pusfinalio kovoje tik 2:3 teisėju sprendimu pralaimėta jau trejus metus iš eilės Europos čempionu tapusiam rumunui.
Jaunajam ir itin perspektyviam sportininkui M. Sasnauskui tai jau septintas Europos suaugusiųjų čempionato medalis karjeroje.
„Širdis pilna pasididžiavimo“
Jaunių amžiaus grupėje komandinėje kata rungtyje Europos vicečempionais tapo: Domas Petrauskas, Herkus Zibalis, Emilijus Stoncelis ir Rasa Šeškauskaitė.
Ketvirtfinalio kovoje jie nugalėjo varžovus iš Ukrainos, pusfinalyje laimėjo prieš Rumunijos komandą, o finale nusileido kitai Lietuvių komandai.
„Okinava“ jaunių komandai, tai yra itin didelis pasiekimas tarptautinėje arenoje.
Komanda jau parodė, kad gali pasiekti aukštumų, tai dabar belieka tik toliau dirbti ir siekti dar didesnių tikslų.
Pirmą kartą Europos jaunių čempionate individualioje kata rungtyje debiutavo Domas Petrauskas, kuris pirmoje kovoje tik 2:3 sprendimu nusileido itin stipriam varžovui iš Ukrainos.
Kiekvienais metais sporto klubo „Okinava“ auklėtiniai patenka į Europos čempionatus, nuolat garsindami Lietuvos vardą visoje Europoje.
Klubo „Okinava“ vadovė ir sportininkų mokytoja D. Mačiūtė pasidalijo mintimis po Europos čempionato:
„Širdis pilna pasididžiavimo mūsų komanda. Ne tik dėl iškovotų medalių, bet dėl darbo, drausmės, vienybės ir didžiulės meilės tam, ką darome kiekvieną dieną. Ačiū jums už pasitikėjimą, už kovą iki galo, už emocijas ir už tai, kad kartu kuriame tokią stiprią komandą. Didžiuojuosi kiekvienu iš jūsų. Mes – ne tik komanda. Mes – šeima.“
Projektas „Atžalynas“ portale https://www.kl.lt (2025) dalinai finansuojamas iš „Medijų rėmimo fondo“, skirta suma 10 000 eurų.
