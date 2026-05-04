Dundulis: ir ateityje planuojame išlikti iš vitrinų parduodamų prekių pasiūlos lyderiai Lietuvoje

„Norfos“ skirtingose vitrinose pirkėjams siūloma įvairių pjaustomų sūrių, šviežios ir rūkytos žuvies, šviežios mėsos ir jos nepakuotų gaminių, kulinarijos prekių. Konditerijos gaminius – tortus, pyragus, vyniotinius ir t. t. – pirkėjai gali rinktis iš vitrinos įvairių dydžių ir supakuotus dėžutėse.
Kaip vitrinos 50 kartų sumažina pakuočių atliekų
„Galiu drąsiai tvirtinti, kad šviežios žuvies asortimentas, ypač mažesnių miestų ir miestelių parduotuvėse, palyginti su konkurentų parduotuvėmis, yra didžiausias, – neabejojo „Norfos“ vadovas. – Pirkėjui žymiai patogiau ir labiau patinka rinktis žuvį iš vitrinų, nei parduodamą tik supakuotą, kaip dažniausiai siūlo mūsų konkurentai.“
D. Dundulis taip pat atkreipia dėmesį, kad produktus parduodant iš vitrinų sukuriama žymiai mažiau pakuočių atliekų.
„Gaminius, kuriuos galime pirkėjui įdėti į plastikinius maišelius, taip ir parduodame. Toks maišelis nesveria nė 1 g, o dažna pakuotė, kurioje gaminys atkeliauja iš gamyklos, gali sverti dešimtis gramų, – patirtimi dalijosi „Norfos“ vadovas ir mintį pratęsia kalbėdamas apie realų tvarumą: – Pavyzdžiui, šašlykus ar kitus paruoštuos gaminti mėsos pusfabrikačius iš vitrinos parduodame įdėdami į maišelius, o iš gamyklų jie atkeliauja dėžutėse ar kibirėliuose. Kaip minėjau, maišelis nesveria nė 1 g, o dėžutė – apie 20 g, kibirėlis – apie 50 g, t. y. taip prekiaujant mūsų prekybos tinkle, pakuočių gyventojas į namus parsineša ir atliekų sukuria net 20–50 kartų mažiau.“
Vitrinų pranašumai pirkėjui
Jis akcentuoja ir dar vieną pirkėjui aktualų aspektą: per pastaruosius mėnesius dėl karo Artimuosiuose Rytuose ir naftos, jos produktų, taip pat polietileno tiekimo sutrikimų žymiai pabrango pakavimo medžiagos. Kai kurie prekybos tinklai dėl to turėjo kelti dalies sunkesnių pakuočių kainą, o plastikinių maišelių kainos „Norfa“ nedidino.
„Didelę dalį gaminių parduodant iš vitrinų ir joms pakuoti naudojant maišelius, mūsų pirkėjui negresia, kad prekės pabrangs dėl pakuočių, kurių kaina kilo dešimtimis procentų“, – įsitikinęs „Norfos“ vadovas.
Pasak jo, prekyba iš vitrinų mažinti pakuočių padeda ir dar vienu būdu. Kai, pvz., mėsa ar sūris pasverti nedideliais kiekiais, o pirkėjui reikia kelių kilogramų, jis perka ir namo parsineša net kelias pakuotes. Pirkdamas iš vitrinos jis gali paprašyti atpjauti ir pasverti jam tinkamą kiekį, kuriam supakuoti naudojama viena pakuotė, o jei ji – plastikinis maišelis, pakuočių atliekų sukuriama net šimtais kartų mažiau, nei siūlant tik supakuotas prekes. Tiesa, pirkdamas sveriamus gaminius iš vitrinos pirkėjas gali paprašyti pasverti ir ypač mažą kiekį – tiek, kiek jam reikia, kad gaminys būtų suvalgytas šviežias, o ne pasentų ir keliautų į šiukšliadėžę. Taip tausojama aplinka, nes parenkama atitinkamo dydžio pakuotė.
„Akivaizdu, kad kuo maisto produktas, pvz., mėsa, turi mažiau pjūvių, tuo jis ilgiau išlieka geresnės kokybės, tuo mažesnė oksidacijos tikimybė, – priminė D. Dundulis. – Daugeliui pirkėjų gamyklose supakuota mėsa ar kiti produktai nepatinka ir todėl, kad pakavimo metu jie apdorojami specialiomis dujomis, kurios taip užrakintą mėsą ar kitus produktus padeda ilgiau išlaikyti šviežios išvaizdos.“
Pirkėjas čia karalius
Anot D. Dundulio, „Norfos“ pirkėjai ypač vertina įvairovę kulinarijos gaminių vitrinose. Dalis šio asortimento gaminama ir pristatoma į parduotuves iš Kėdainių kulinarijos cecho, kuris kas mėnesį pagamina apie 150 t daugiau kaip 60 rūšių gaminių ir pusfabrikačių. Net 68 iš 161 Lietuvoje esančių „Norfų“ veikia kulinarijos ir konditerijos skyriai, kurie gamina ir į prekybos sales pateikia pačių šviežiausių gaminių, pvz., čia pat prieš kelias minutes pagamintas šviežių lapinių daržovių salotas.
„Šiandien renovuodami didžiąsias parduotuves būtinai įkuriame ar išplečiame kulinarijos ir konditerijos gamybos, taip pat prekybos skyrius, statome gerokai didesnes vitrinas, kad pirkėjams sudarytume galimybę rinktis beveik iš 100 kulinarijos gaminių asortimento, – sakė „Norfos“ vadovas. – Siūlydami šviežią mėsą jau esame užsitarnavę patikimiausių ir kokybiškiausių pardavėjų vardą. Beveik 130-yje parduotuvių turime mėsos išpjaustymo skyrius, kurie į čia pat esančias mėsos vitrinas pirkėjams pateikia pačią šviežiausią mėsą.“
„Norfos“ pirkėjai kas mėnesį iš vitrinų nuperka apie 2 tūkst. t kiaulienos, kuri sudaro apie 70 proc. visos parduodamos šviežios mėsos. Nemažai nuperkama jautienos, kurios vis didesnę dalį sudaro 28 dienas specialiose vitrinose ir kamerose parduotuvėse brandinta jaučių, tiksliau – telyčių, mėsa. Pastaraisiais metais didėja vištienos, kalakutienos ir antienos paklausa, dalyje „Norfų“ – avienos ir veršienos.
„Kai dalis didžiųjų šalies prekybos tinklų per pastaruosius metus savo parduotuvėse gerokai sumažino sveriamų produktų vitrinų, o kai kurios jų visai atsisakė, mes naujai statomose ir renovuojamose „Norfose“ jų plotus gerokai didiname. Matome, kad mūsų pirkėjas tai įvertina – čia parduodamų gaminių kiekiai nuolat auga, – pirkėjų pasitenkinimu dalijosi „Norfos“ vadovas. – Todėl ir ateityje planuojame išlikti iš vitrinų parduodamų prekių pasiūlos lyderiai Lietuvoje.“
