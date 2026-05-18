Nužudyto paramediko tėtis papasakojo apie netektį išgyvenančius anūkus: berniuko žodžiai sukrečia

Dar tada, kai M. S. nebuvo atgulęs amžinojo poilsio, „Kauno dienos“ žurnalistų paklaustas apie tai, ar po šeimą sukrėtusios tragedijos kovos dėl mažamečių anūkų globos, paramediko tėtis nesudvejojo: „Taip, anūkus mes auginsime. Jie nori su mumis gyventi, jie mus myli. Su sūnumi gyvenome tame pačiame name – jis viršuje, o mes – apačioje. Vaikams yra įrengti kambariai. Sūnus juos labai mylėjo, viską dėl jų darė ir gyveno dėl vaikų“, – tuomet graudinosi jis.
Iš anūko – sukrečiantys žodžiai
Dabar, praėjus beveik mėnesiui, sūnaus netekęs tėtis atviras – anūkai taip pat liūdi. „Jiems ypač sunku vakarais. Sūnus prieš miegą vaikams sekdavo pasakėles, daug kalbėdavosi. Ypač išgyvena anūkė – paverkia. Raminame, daug kalbamės, aiškiname. Vaikai žino, kur jų mama, ką ji padarė ir nenori jos matyti. Anūkas sako: „Mama iš mūsų atėmė tėtį – noriu užaugęs būti teisėju ir bausti tokius žmones kaip ji“, – apie kasdienybę po netekties pasakojo pašnekovas.
Tėčio netektį anūkams padeda išgyventi ir įtariamosios paramediko nužudymu, buvusios jo žmonos Justinos Sadauskienės (mergautinė pavardė Gaigalaitė – aut. past.) mama, mažamečių močiutė. M. S. laidotuvių dieną televizijos žurnalistams moteris teigiamai pasisakė apie žiauriai nužudytą savo žentą, o su dukra, prasitarė, jau kurį laiką nebendraujanti, nes J. Sadauskienė artimus ryšius esą palaiko tik su savo tėvu.
„Marčios tėvas po sūnaus laidotuvių net nesusisiekė – nepaklausė, kaip jo anūkai, nepareiškė užuojautos, neatvyko. Anūkai jam – tuščia vieta. Retai juos matydavo ir minimaliai su jais bendraudavo“, – atviravo paramediko tėtis.
Po pagalvėmis – alkoholio buteliai
Kalbėdamas apie buvusią marčią J. Sadauskienę, jis užsiminė, kad moteris girtavo jau anksčiau. Tai jo sūnui esą sakė ir kolegos, patardami nuo jos atitolti, tačiau vyras manė, kad moteris pasikeitė ir nepropaguoja žalingo gyvenimo būdo. Maždaug porą metų po vaikų gimimo, kol jiedu kartu su M. S. buvo tėvystės atostogose, J. Sadauskienė gyveno blaiviai, tačiau paskui vėl pradėjo išgėrinėti.
„Gerdavo net viena namuose. Sūnus tuščią tarą nuo alkoholio rasdavo po pagalvėmis ir kitose vietose. Iš pradžių jis bandė su ja kalbėtis gražiuoju, bet veltui. Vėliau marti ėmė negrįžti naktimis. Su vaikais sūnus likdavo vienas. Buvo atvejis, kai anūkas susirgo – pakilo aukšta temperatūra. Marčios tada visą naktį nebuvo namuose. Ryte ji namo mašina grįžo girta. Sūnus negalėjo pakęsti tokio savivaliavimo, todėl pasiūlė gyventi atskirai. Vaikais taip pat siūlė dalytis taikiai, bet marti su niekuo nesutikdavo“, – sakė pašnekovas.
M. S. tėtis jau anksčiau pasakojo, kad abstinentas sūnus, nebegalėjęs toleruoti minėto žmonos gyvenimo būdo, ją išvijo iš savo tėvų namų, kuriuose jiedu gyveno, o vaikus pasiliko. Prasidėjus skyryboms, dėl vaikų užvirė teisminė kova. J. Sadauskienė, pasak paramediko tėčio, keršydavo M. S. neleisdama matytis su vaikais, o susitikti su jais vyras galėdavo tik kiekvieną mėnesį kreipęsis į teismą ir gavęs oficialų bendravimo grafiką.
Bėgdavo paskui automobilį
„Tarp sūnaus ir vaikų buvo didžiulis emocinis ryšys. Jie verkdavo, kai reikėdavo nuvežti pas motiną – vydavosi net mašiną ir prašydavo ten nepalikti“, – mintimis į praeitį sugrįžo pašnekovas.
Jis pridūrė, kad M. S. matydamas tokį reginį kaip pastarasis, sakydavo: „Skauda širdį“. Todėl sustabdydavo automobilį, išlipdavo ir guosdavo savo vaikus.
Tarsi iš mašinos išmesti šuniukai anūkai bėgdavo iš paskos, o marti net neišeidavo iš namo jų pasitikti.
„Tarsi iš mašinos išmesti šuniukai anūkai bėgdavo iš paskos, o marti net neišeidavo iš namo jų pasitikti. Vaikai jai rūpėjo mažiausiai. Jie buvo tik įrankis, nes ji žinojo, kad sūnui vaikai – skaudžiausia vieta. Pati su jais būdavo minimaliai. Vis kažkokie jos „kavalieriai“ saugodavo vaikus, kol ji būdavo, pavyzdžiui, sporto salėje. Svetimi vyrai su vaikais – ar įsivaizduojate? Kas gali užtikrinti, kad prie jų nebuvo priekabiaujama? Marti ne sykį buvo pagauta ir neblaivi – į alkotesterį policijai buvo įpūtusi net 2,10 promilės“, – detalizavo vyras.
Nepalankus sprendimas
Kaip skelbė delfi.lt, nors sutuoktiniai kartu nebegyveno nuo 2023 metų, skyrybų procesas tęsėsi. Galiausiai teismas nusprendė, kad vaikai gyvens su tėvu M. S. Jų motinai J. Sadauskienei buvo priteistas 500 eurų mėnesinis jų išlaikymas. Taip pat ji buvo įpareigota buvusiam vyrui sumokėti per 60 tūkst. eurų.
Tačiau šį sprendimą J. Sadauskienė apskundė ir pareikalavo atlikti ekspertizę, ar vaikams nebuvo daromas poveikis. Vis dėlto nebuvo nustatyta, jog tėvas vaikams darė neigiamą įtaką.
„Ji alimentų nemokėjo, sūnus buvo kreipęsis net į antstolius. Kaune psichiatrai apklausė vaikus. Jų išvada jau buvo žinoma balandžio 17 d., o balandžio 20 d. sūnų išviliojo į spąstus ir nužudė. Pagal vaikų atsakymą, marti turbūt suprato, kad Kauno teismas nekeis Panevėžio teismo sprendimo, o ji pralaimėti nemoka – bet kokia kaina daro savo. Ir padarė...“ – „Kauno dienai“ sakė paramediko tėtis.
„Niekam ir niekada neatiduosime anūkų. Sūnus mirė dėl vaikų, dėl jų gerovės. Mirė kaip didvyris už vaikų gyvenimą pas mus“, – jautriai pridūrė pašnekovas.
Žinojo apie juodą periodą
„Kauno dienos“ žurnalistų kalbinta artima šeimos draugė ir buvusi M. S. kolegė Esterė teigė su šių metų balandžio pabaigoje nužudytu paramediku ir buvusia jo žmona Justina susipažinusi tada, kai pora grįžo dirbti į Greitosios medicinos pagalbos tarnybą po tėvystės atostogų.
„Kai jis sugrįžo į darbą, jų santykiai su žmona buvo gerokai pašliję. Sakė, kad kai jų dvynukams buvo maždaug dveji metukai, pasikeitė Justinos elgesys. Ji girtavo, slaptai susirašinėdavo su kitais vyrais, buvo siunčiamos ir intymaus pobūdžio nuotraukos, dingdavo iš namų. Todėl paskutinius – trečiuosius tėvystės atostogų metus – M. S. su vaikais dažniausiai būdavo vienas. Taip jis pasakojo“, – prisiminė pašnekovė.
Pasak Esterės, M. S. buvo labai geras, teisingas, adekvačiai situacijas vertinęs žmogus. Tačiau, kaip jau minėta, kai paramedikas, neapsikentęs išvardytų akibrokštų, išvijo žmoną iš namų, ji inicijavo jųdviejų skyrybas. Tada vyras savo kolegei sakė nujaučiantis, kad J. Sadauskienė ims kerštauti.
„Tam jis lyg ir buvo pasiruošęs psichologiškai, bet turbūt nesuprato, kokius metodus ji tam pasitelks. M. S. norėjo išsiskirti taikiai ir pasidalyti vaikučius. Tačiau Justinai tai netiko, ji norėjo vaikus pasiimti vien sau, kad įgeltų vyrui. Nemanau, kad vaikų jai reikėjo tiek, kiek ji tai afišavo. Justinai jis sakydavo: „Kai tu nori gerti, gerk, bet atvežk man vaikus, kad jie būtų saugūs ir to nematytų“. Jam buvo skaudu, kad vaikai savo mamą mato girtą, neadekvačią ar kitus vyrus šalia“, – M. S. tėčiui antrino buvusi M. S. kolegė.
Artimas ryšys su uošve
Esterės teigimu, itin artimą ryšį nužudytas paramedikas puoselėjo su savo uošve. „Kadangi skyrybų metu Justina su savo mama visai nekontaktavo ir anūkų jai neduodavo, kai būdavo M. S. bendravimo su vaikais dienos, jis visada pasirūpindavo, kad Justinos mama juos pamatytų – nuveždavo arba atvažiuodavo ji pati. Kartu švęsdavo vaikų gimtadienius ar kitas šventes. Viskas – jų abiejų iniciatyva. Justina prie to, kad seneliai puoselėtų ryšį su savo anūkais, neprisidėjo“, – tvirtino moteris.
Tądien, kai sužinojo, kad paramedikas M. S. dingo, Esterė sakė buvusiam kolegai ir rašiusi, ir skambinusi, bet jo telefonas buvo išjungtas. „Iškart supratau, kad kažkas negerai, nes tą dieną jis turėjo planų ir niekada anksčiau taip nedingdavo. Paskambinau į ligoninę, o mama – į policiją. Bloga nuojauta vis dėlto neapgavo“, – tarstelėjo pašnekovė.
Kalbėdama apie M. S. tėvus, Esterė negailėjo jiems gražių žodžių. „Tai – labai geri ir stiprūs žmonės. Visą savo skausmą ir liūdesį jie dabar sutelkę į teisybės išaiškinimą ir anūkus“, – pokalbį baigė buvusi M. S. kolegė.
Trys įtariamieji
Primename, kad nužudyto paramediko kūnas buvo rastas balandžio 21 d. Panevėžio rajone esančios sodybos teritorijoje. Kaip įtariama, jis buvo susuktas į batutą ir užkastas. Įvykio vietos apžiūros metu rastas ginklas.
Batutų nuoma ir pristatymu į užsakovų namus užsiėmusio M. S. tėvas žurnalistams pasakojo, kad sūnus pirmadienio rytą pranešė, jog gavo užsakymą – pristatyti batutą vaikų šventei. Dingus M. S. pastebėta, kad batutą užsakiusio asmens anketa ištrinta.
Paramediko nužudymu įtariami trys asmenys. Panevėžio apylinkės teismas paramediko M. S. nužudymo byloje įtariamą buvusią jo sutuoktinę J. Sadauskienę leido suimti dviem mėnesiams. Jai pareikšti įtarimai dėl tyčinio nužudymo ir neteisėto laisvės atėmimo.
Įtariamąjį Ilją Solkan byloje teismas nutarė paleisti į laisvę ir pritaikė jam 5 tūkst. eurų užstatą. Pastarasis, kaip skelbė žiniasklaida, yra kito įtariamojo byloje Viliaus Solkan tėvas.
V. Solkan teismas leido suimti dviejų mėnesių laikotarpiui.
Naujausi komentarai