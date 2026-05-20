Tyrimas atskleidė: nealkoholines alternatyvas lietuviai renkasi dėl savijautos ir atsakomybės

„MV GROUP Production“ užsakymu tyrimų bendrovės „Norstat“ atlikta reprezentatyvi šalies gyventojų apklausa parodė, kad šiltuoju laikotarpiu, kai itin išauga gėrimų vartojimas, nealkoholinius gėrimus renkasi net 3 iš 4 apklaustųjų. Toks masinis pasirinkimas leidžia kalbėti apie lūžį nealkoholinių gėrimų kultūroje. Maža to, įvardijant pasirinkimo motyvus, vis dažniau paminima, kad tai daroma sąmoningai – renkamasi sveikesnė gėrimų alternatyva. Net trečdalis apklaustųjų nurodė, kad renkasi nealkoholinius gėrimus tam, jog galėtų mėgautis gėrimu be alkoholio poveikio. Dar 17 proc. respondentų paminėjo, kad pasirinkimą lemia jų propaguojamas sveikesnis gyvenimo būdas.
„Nors vis dar nemaža dalis vartotojų renkasi nealkoholinius gėrimus dėl praktinių sumetimų, pavyzdžiui, kad galėtų vairuoti, apklausa atskleidė, kad pasirinkimo svorio centras krypsta link sąmoningo pasirinkimo ir vartojimo. Galima kalbėti apie nealkoholinių gėrimų vartojimo kultūros lūžį, kai laisvalaikiui sąmoningai pasirenkama nealkoholinė alternatyva. Gamintojai atliepia šiuos poreikius, plėsdami gėrimų ir kategorijų asortimentą, investuodami į inovacijas, taip prisidedant prie tolimesnės nealkoholinių gėrimų rinkos plėtros“, – sakė Algirdas Čiburys, „MV GROUP Production“ generalinis direktorius.
Apklausos duomenimis, moterys dažniau nei vyrai renkasi nealkoholinius gėrimus dėl sveikesnio gyvenimo būdo, laisvalaikio praleidimo ar vedamos smalsumo išbandyti naujus skonius. Vyrai prioritetą tokiems gėrimams teikia tada, kai reikia vairuoti ar suderinti vartojimą su darbu bei kitomis veiklomis.
Vertinant pagal amžiaus grupes, nealkoholinius gėrimus labiausiai vertina jaunesni asmenys ir didmiesčių gyventojai. Vos dešimtadalis 18–29 metų amžiaus grupės apklaustųjų atmeta nealkoholinius gėrimus kaip alternatyvą, kai tarp vyresnių respondentų šis procentas siekia apie trečdalį.
Nealkoholinių gėrimų paklausos bumas
Reikšminga dalis apklaustųjų – 13 proc. – nurodė, kad nealkoholinius gėrimus renkasi dėl skoninių savybių. Tai signalizuoja apie gamintojų pažangą diegiant gamybos inovacijas, kai nealkoholinių gėrimų skoninės savybės niekuo nenusileidžia tradiciniams gėrimams.
Tai patvirtina ir „MV GROUP Production“, valdančios gėrimų gamyklas Šiauliuose, Anykščiuose, Alytuje ir Kaune, pardavimų duomenys. Per ketverius metus „Gubernijos“ nealkoholinio alaus pardavimų apimtys, skaičiuojant litrais, augo 76 proc., „Anykščių vyno“ gaminamo nealkoholinio sidro „Tinginio pantis“ – 18 proc., „Voruta“ vyno – 79 proc., „Alitos“ nealkoholinio putojančio vyno – net 183 proc. Nealkoholinių kokteilių MIX paklausa dar įspūdingesnė – reaguojant į rinkos poreikius, jie pradėti gaminti 2024 m. Per porą metų jų pardavimų apimtys išaugo net 3,3 karto.
„Pastarųjų kelerių metų nealkoholinių gėrimų rinkos progresas yra tiesiog neįtikėtinas – galime kalbėti apie vos per keletą metų susiformavusią pilnavertę nealkoholinių gėrimų rinką. Vis didesnis vartotojų dėmesys, skiriamas sveikam gyvenimo būdui bei atsakingam vartojimui, leidžia prognozuoti, kad potencialas vis dar nėra pasiektas, o artimiausiais metais augimo tempai, tikėtina, išliks itin spartūs“, – prognozavo „MV GROUP Production“ generalinis direktorius.
Sezono naujienos
Anot A. Čiburio, tyrimo ir pardavimų duomenys atskleidžia, kad šiandieninis vartotojas yra išrankus, gerai susipažinęs su gėrimų pasiūla ir nebijantis eksperimentuoti.
„Investicijos į nealkoholinių gėrimų gamybą šiandien yra ne tik atsakas į rinkos poreikius, bet ir ilgalaikė strateginė kryptis, leidžianti kurti inovatyvius, kokybiškus ir vartotojų lūkesčius atitinkančius produktus. Todėl kiekvieną sezoną pristatome naujoves, kurios prisideda prie rinkos plėtros ir padeda vartotojams susipažinti su naujais skoniais. Šie metai – ne išimtis“, – sakė A. Čiburys.
Karščiausia naujiena – nealkoholinis „Gubernijos“ Baltas alus. Jis yra gaivesnis nei įprasti alūs, išsiskiria banano ir gvazdikėlių aromatais. Jo gaivumas leidžia derinti skirtingus skonius ir patiekalus – vištieną, salotas, jūros gėrybes, aštresnius patiekalus ar net kai kuriuos desertus, ypač turinčius vaisinių ar citrusinių natų. Tikimasi, kad naujovė pakartos kitų „Gubernijos“ nealkoholinių alų sėkmę. Paskutiniuose pasauliniuose „World Beer Awards“ apdovanojimuose du aukso medalius laimėjo „Gubernijos“ nealkoholinis Ekstra lageris, bronzą – nealkoholinis kivių ir agrastų radleris. Tarptautinės komisijos vertinimu, „Gubernijos“ nealkoholinis Ekstra alus buvo pripažintas geriausiu nealkoholiniu lageriu Lietuvoje tarp konkurse dalyvavusių alų.
Vyno gerbėjų džiaugsmui, „Vorutos“ nealkoholinių vynų liniją papildė naujasis „Blossom“ linijos obuolių, vyšnių, erškėtrožių vynas. Naujas „Anykščių vyno“ produktas sukurtas lengvo vaisių vyno pagrindu ir praturtintas subtiliu laukinių rožių žiedų skoniu. Geriausiai jo skoninės savybės atsiskleidžia jį atšaldžius ir patiekiant kartu su lengvais užkandžiais, vegetariškais patiekalais, sūriais ar šviežiais vaisiais.
Reaguojant į didžiulę kokteilių paklausą, „Alita“ išleido naująjį nealkoholinio vyno kokteilį „Alita Spritz Classic“. Tai lengvas, stilingas aperityvas be alkoholio, skirtas tiems, kurie nori mėgautis klasikiniu spritz tipo gėrimu tiek vakarėlyje, tiek paplūdimyje. Jame susitinka Ispanijos saulės įkvėptas charakteris, žolelių gaivumas ir elegancija, atgaivinanti kaštą vasaros dieną.
Reprezentatyvi vartotojų apklausa buvo atlikta tyrimų bendrovės „Norstat“ bendrovės „MV GROUP Production“ užsakymu. Gegužės pradžioje buvo apklausti 1 253 gyventojai visoje Lietuvoje, klausiant apie jų nealkoholinių gėrimų vartojimo įpročius.
