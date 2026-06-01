Pirkėjas nepagrįstai gąsdinamas salmonelėmis, bet neinformuojamas apie vandeniu skiestą mėsą

Pasak jo, vartotojas yra klaidinamas ir parduodant ne šviežią mėsą, o šviežios mėsos gaminius.
Mitai apie mėsą: ką perki – šviežią mėsą ar šviežios mėsos gaminį?
„Žodžių derinys „šviežios mėsos gaminys“ skamba keistai, galima manyti, nelogiškai, – kaip gaminys gali būti šviežios mėsos? Tačiau taip yra daugeliu atvejų, kai pirkėjas parduotuvėje perka vakuumuotą ar supakuotą šviežią kiaulieną, vištieną ar net jautieną ir žuvį, – teigė D. Dundulis. – Parduodama vakuumuota ir fasuota mėsa beveik 100 proc. yra injektuota, t. y. joje specialia įranga yra suleista apie 5–15 proc. jos svorio sūrimo ar marinavimo tirpalo. Toks „mėsos“ svorio padidinimas atperka pakavimo ir pakuotės kaštus, leidžia ją parduoti su didesniu pelnu. Ar ant tokios mėsos etiketės neturėtų būti nurodyta, kaip kai kuriose Vakarų šalyse, kad mėsa yra su pridėtu vandeniu, taip pat pridėto vandens kiekis procentais?“
Pigiau pirkdamas šviežios mėsos gaminį pirkėjas su ja įsigyja ir iki 15 proc. vandens. Tokio praskiesto produkto vizualiai neatskirsi nuo tikros šviežios mėsos, – šeimininkės pamato tai tik kepdamos, kai keptuvė prisipildo skysčių ar kotletai suyra.
D. Dundulis pripažįsta, kad ir „Norfose“, jei sezono ar pirkimų piko metu pritrūkstama šviežios skerdienios, kurią tiekia „Rivonos“ Mėsos perdirbimo padalinys, taip pat galima rasti fasuotos šviežios mėsos.
„Sezono metu dažniausiai pritrūksta sprandinės, ją mums papildomai tiekia didieji šalies ar užsienio mėsos gamintojai. Nesu visiškai tikras, bet absoliuti dauguma tokios fasuotos šviežios mėsos yra injektuota, t. y. pirkdamas vakuumuotą mėsą pirkėjas turi žinoti, kad įsigyja mėsos, dažniausiai kiaulienos ar vištienos, papildytos specialiu tirpalu, o marinuotos mėsos – druskos ar marinato tirpalu, – informavo „Norfos“ vadovas. – Jei pirkėjas nori nusipirkti ir mokėti tik už šviežią mėsą, o ne šviežios mėsos gaminį po injektavimo, jam patariu rinktis parduotuvėje išpjaustytą mėsą.“
130 parduotuvių „Norfa“ yra mėsos išpjaustymo padaliniai, į kuriuos šešis kartus per savaitę pristatomos šviežios kiaulienos skerdenos puselės ir čia pat išpjaustomos ir iškart patiekiamos į vitrinas-šaldytuvus pirkėjų pasirinkimui. Šias kiaulienos skerdenos puseles tiekiantis „Rivonos“ Mėsos perdirbimo padalinys kas mėnesį į „Norfas“ pristato po daugiau kaip 2 tūkst. t kiaulienos. Pernai jis paskerdė per 250 tūkst. kiaulių, tai sudaro apie 36 proc. visų Lietuvoje per metus paskerstų kiaulių.
Bauda už anekdotinį atvejį
Negana to, kad vištienos produkcija atšaukiama iš prekybos nė nepatikrinus siuntos ir neįsitikinus, ar į Lietuvą įvežta tos pačios partijos numerio vištiena užkrėsta, dėl VMVT „išvadų“, anot D. Dundulio, prekybos tinklui dar gresia ir bauda, neva jis prekiavo užkrėsta vištiena. Taip pat klaidinamas pirkėjas, kuris informuojamas apie esą nesaugų maistą, nors salmonelių į Lietuvą įvežtoje mėsoje neužfiksuota.
„Neseniai už panašų „faktą“ jau teko susimokėti baudą, kai „Rivonos“ Mėsos gamybos padalinys gavo vištienos siuntą iš Lenkijos, o to paties gamintojo vištienoje, eksportuotoje į kitą ES šalį, buvo aptikta salmonelių. Tačiau ir tuomet „Rivonai“ skirta vištienos siunta nė nebuvo tikrinta“, – paradoksais stebėjosi „Norfos“ ir „Rivonos“ vadovas.
Jis taip pat akcentuoja, kad salmonelėmis šviežia mėsa nebūtinai gali būti užkrėsta ją pagaminusioje įmonėje – skerdykloje. Salmonelėmis mėsa gali būti užkrėsta ir ją toliau apdirbant, pvz., ruošiant pusgaminius kulinarijos cechuose ar jau atvežus į konkrečią parduotuvę, kur buvo pažeistos sanitarinės sąlygos, ir t. t.
„Toks anekdotinis atvejis mums nutinka jau ne pirmą kartą. Nesuprantu, kuo ir kaip nusikalto Lietuvos gamintojas ar prekybos tinklas, jei tarptautinio tiekėjo užkrėsti gaminiai buvo pateikti kitose šalyse. Tiesa, nė neturime informacijos, kurioje šalyje, kur konkrečiai rastas užkratas, ar dėl to kaltas mėsos tiekėjas, ar kitas jos perdirbėjas, o gal parduotuvė, t. y. vietinis užkratas, kuris nesusijęs su mėsos tiekėju“, – stebėjosi D. Dundulis.
Galimai nesaugi, bet suvalgyta
Anot jo, pirkėjui taip pat būtina žinoti, kad tokia, VMVT teigimu, galimai nesaugi vištiena niekada neišimama iš prekybos. Ir ne dėl prekybos tinklų kaltės.
„To priežastis paradoksali: kai vištiena tikrinama, rezultatų, ar ji užkrėsta salmonelėmis, sulaukiama po kelių savaičių ar net mėnesių, o šviežios vištienos pardavimo terminas nustatytas iki septynių parų, t. y. kai gauni informaciją iš VMVT, kad vištiena galimai nesaugi, ji jau seniai būna realizuota ir pirkėjų, tikėtina, suvalgyta“, – dar viena keistenybe stebėjosi „Norfos“ vadovas.
Jis pateikia pavyzdį, kai kažkurioje ES šalyje vištienoje, kuri buvo pagaminta balandžio 13 d., balandžio 20 d. buvo rasta salmonelių, t. y. paskutinę realizacijos dieną, kai didelė tikimybė, kad šios partijos vištiena jau buvo parduota ir suvalgyta.
„Dar labiau šokiruoja, kad mes informaciją, jog šios partijos vištiena galimai nesaugi, gegužės 5 d. gavome iš paties gamintojo Lenkijoje, o dokumentą iš VMVT, kad reikia išimti iš prekybos, gavome gegužės 10 d. Viešai VMVT Skubių pranešimų apie nesaugų maistą ir pašarus sistemoje RASFF (angl. Rapid Alert System for Food and Feed) apie tai paskelbta gegužės 11 d., t. y. vos ne po mėnesio nuo pagaminimo datos. Ne mažiau keista, kad už šį „pažeidimą“ mums dar gresia bauda. Tai vyksta nuolat, – VMVT sprendimų logika abejojo D. Dundulis. – Tiesa, nors suprantama, kad šios partijos skirtingos vištienos dalių, tinkamų vartoti iki balandžio 19–24 d., parduotuvėse jau senai neliko, prekybos tinklas vis tiek privalo paskelbti jos atšaukimą iš rinkos. Dar labiau stebina, kad skelbime nurodytas partijos numeris pirkėjui nieko nesako, nes jo ant pakuotės nėra: kad įsigijo galimai nesaugų gaminį, jis gali išsiaiškinti tik pagal galiojimo terminą ant pakuotės.“
Pirkėjas klaidinamas, bauda – be pagrindo
„Pagal tam tikrą sistemą „Norfos“ parduotuvėse patys reguliariai tikriname gautą šviežią mėsą. Tai darome siekdami išsiaiškinti, ar kuris nors tiekėjas nepateikė nesaugių produktų, ar pačioje parduotuvėje tinkamai laikomasi higienos reikalavimų“, – patirtimi dalijosi D. Dundulis.
RASFF sistemoje matoma, kad vien šiemet, iki gegužės 19 d., užfiksuoti 53 pranešimai apie produktuose nustatytus patogeninius mikroorganizmus. Šie produktai buvo parduodami ir didžiuosiuose šalies prekybos tinkluose – „Iki“, „Lidl“, „Maxima“, „Norfa“, „Rimi“, t. y. buvo parduodami ir tie, kurie tariamai užkrėsti įvairiomis salomonelių bakterijomis. Būtina rašyti „tariamai“, nes, kaip akcentavo „Norfos“ vadovas, baudas VMVT skiria nė nepatikrinusi, ar gautoje konkrečioje siuntoje mėsa užkrėsta, o remdamasi tik faktu, kad toks užkratas buvo rastas to paties mėsos gamintoje siuntoje kurioje nors kitoje šalyje.
„Taip ne tik nepagrįstai klaidinami pirkėjai, bet ir kenkiama prekybos tinklo įvaizdžiui, jam skiriamos baudos be realaus pagrindo“, – konstatavo „Norfos“ vadovas.
Beje, salmonelių bakterijų yra per 2,5 tūkst. rūšių, jos paplitusios visame pasaulyje ir dažniausiai aptinkamos termiškai neapdorotoje vištienoje, kiaušiniuose, kiaulienoje, mėsos farše. Salmonelėmis žmonės dažniau užsikrečia šiltuoju metų laiku, kai temperatūra joms vystytis palankesnė. D. Dundulis perspėja, kad, siekiant išvengti salmoneliozės, būtina laikytis higienos, tinkamai termiškai apdoroti produktus, nes salmonelių bakterijos žūsta temperatūrai produkto viduje pasiekus daugiau nei 70 °C.
(be temos)
(be temos)