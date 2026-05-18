Kaip „Norfa“ svariai prisidėjo kuriant aukščiausios kokybės produkto paklausą Lietuvoje

Po penkerių metų „Norfos“ pirkėjui jau nereikia įrodinėti brandintos jautienos kokybės ar įtikinėti dėl jos išskirtinių skoninių savybių. Kas pabandė šios gurmaniškos mėsos, tas ja ima mėgautis vis dažniau. Pradėjus brandinti jautieną parduotuvėse, jose užtekdavo įrengti nedideles brandinimo spintas, o per pastaruosius metus spintas didesnėse „Norfose“, pvz., sostinės Kalvarijų gatvėje ir Savanorių prospekte, teko keisti kelis kartus talpesnėmis, net 20 kv. m ploto brandinimo kameromis.
Pasak „Norfos“ vadovo, akivaizdu, kad šį kartą pasiūla atitiko paklausą. Šiuo metu perkama papildomų mėsos brandinimo spintų ir dalyje parduotuvių jų bus pastatyta po kelias, o didžiausiose „Norfose“ spintas keičia brandinimo kameros.
Sukūrė brandintos jautienos paklausą
„Prisipažinsiu, pradėję projektą pirmaisiais metais nesulaukėme daug brandintos jautienos pirkėjų. Ėmiau abejoti, ar toliau plėtoti projektą, ar nepadarėme klaidos pradėję prekiauti tokia išskirtine mėsa, kurią tuo metu įvertino retas. Tačiau per penkerius metus jau susiformavo rinka ir paklausa, pirkėjai įsitikino, kas yra kokybiškiausia, atsirado tiek šios mėsos pirkėjų, kad kai kuriose parduotuvėse teko statyti papildomai net kelias brandinimo spintas, o „Norfos bazėje“ ir dalyje „Hyper Norfų“ jas pakeitė ar artimiausiu metu pakeis brandinimo kameros, kurios tokios jautienos pasiūlą leidžia padidinti daugiau kaip dešimt kartų, palyginti su spinta“, – projekto sėkme dalijosi D. Dundulis.
Jis atkreipia dėmesį, kad sausai brandintos jautienos pirkėjui tenka laukti bent 28 dienas – tiek ji pagal technologinius reikalavimus turi bręsti specialioje patalpoje, kur palaikoma reikalinga drėgmė ir temperatūra. Per tiek laiko mėsa pakeičia savo struktūrą, įgauna ypatingų, gurmanų vertinamų skoninių savybių – minkštumo ir sultingumo.
„Projektą pradėjome vienoje parduotuvėje, o paskui atrinkome ir dabar tokią mėsą siūlome jau 30-yje „Norfų“. Pasirinkome parduotuves, kuriose buvo parduodama daugiausia šviežios mėsos, – sėkmės istorijos pradžią prisiminė „Norfos“ vadovas. – Per pastaruosius keletą metų brandintos jautienos paklausa auga po 10–15 proc. Pavyzdžiui, pastatę brandinimo kamerą „Hyper Norfoje“ sostinės Kalvarijų gatvėje per mėnesį pardavėme net 3 t brandintos jautienos kepsnių. Dabar čia pirkėjas visuomet randa ir gali įsigyti tinkamai brandintos jautienos, pardavėjui netenka aiškinti, kad negali parduoti mėsos, nes ji brendo per mažai dienų. Labai smagu, kai pirkėjai įvertina mūsų siūlomą aukščiausios kokybės produkciją, kad mums pavyko svariai prisidėti kuriant kokybiško produkto paklausą.“
Pasirenkamos specialios veislės
Beje, bet kuris jautis brandintai jautienai ruošti netinka. Be to, brandinimui tinka tik dalis gyvulio mėsos, o kita arba perdirbama, arba parduodama kaip paprasta jautiena gerokai pigiau.
„Brandinti keliauja tik tam tikros mėsos dalys – jautienos išpjova, o kita mėsa išparduodama gana žema kaina. Todėl brandinta jautiena gerokai brangesnė nei šviežia, nors ji ir veislinio gyvulio“, – aiškino D. Dundulis.
Juozas Lebrikas, Šilalės rajone veikiančio „Rivonos“ Mėsos perdirbimo padalinio, kuris jautieną tiekia „Norfos“ parduotuvėms, vadovas, pasakoja, kad brandinti skerdžiami tik mėsinių veislių galvijai – grynaveisliai arba mišrūnai. Lietuvoje populiariausios mėsinių galvijų veislės yra limuzinai, šarolė, aubrakai, angusai ir simentaliai. Jų auginama daugiausia, todėl daugiausia ir įsigyjama. Pasak J. Lebriko, išbandyta buvo ir kai kurių kitų mėsinių veislių galvijų skerdenų mėsa, kuri irgi puikiai tinka brandinti, bet tai rečiau auginamos veislės, jų kiekiai maži.
„Lietuviškas“ jautukas brandinimo spintai netinka
„Mėsiniai galvijai pasirenkami todėl, kad jų mėsinės savybės yra ryškiausios, labai geras mėsos ir kaulų santykis, mėsos išeiga, skoninės savybės ir prekinė išvaizda, – sprendimą argumentavo „Rivonos“ Mėsos perdirbimo padalinio vadovas. – Brandinti galima ir lietuviškų veislių galvijų mėsą, bet jie yra pieninių krypčių, pvz., Lietuvos juodmargių ar Lietuvos žalųjų veislių galvijai, todėl jų mėsinės savybės gerokai silpnesnės, daugiau jungiamojo audinio, mėsa bus kietesnė, prekinė išvaizda prastesnė. Kadangi mes savo pirkėjui norime pateikti geriausios kokybės brandintą galvijų mėsą, brandinti renkamės išskirtinai mėsinių veislių galvijus.“
J. Lebrikas dar patikslina, kad brandinti labiau tinka jaunų moteriškos lyties galvijų – telyčių – mėsa, nes ji minkštesnė, joje truputį daugiau riebalinio audinio, geresnės skoninės savybės. Tai patvirtino ir daug kartų atlikti kontroliniai tyrimai. Pasak jo, tinka ir jaunų buliukų mėsa. „Tačiau savo pirkėjui norime pateikti geriausios kokybės ir skonio mėsą, todėl renkamės tik mėsinių veislių telyčių mėsą“, – pridūrė jis.
Mėsinius galvijus „Rivonos“ Mėsos perdirbimo padalinyje skerdžia daugelį metų, bet per keletą pastarųjų metų jų paklausa išaugo daugiau negu 100 proc. ir toliau išlaiko augimo tendencijas.
Naujausi komentarai