Įspūdingas „Okinavos“ pasirodymas Europos čempionate

Ši sėkmė dar kartą įrodo mūsų klubo sportininkų stiprybę ir atsidavimą, prisidedant prie nuolatinio meistriškumo ugdymo komandos viduje.
Dianos Mačiūtės pasiekimas – per 17 metų iškovoti 17 medalių technikos demonstravimo rungtyse, Europos karatė kyokushin čempionatuose, yra išties įspūdingas ir išskiria ją kaip unikalią asmenybę sporto istorijoje. Jos nuolatinė sėkmė rodo ne tik išskirtinius įgūdžius, bet ir nepalaužiamą atsidavimą bei atkaklumą.
D. Mačiūtė su savo mokinių komanda Niku Kvasiu, Kaju Malinenu ir Agne Žilinskaite, komandinėje technikos demonstravimo rungtyje, tarp 13 dalyvių iškovojo 3 vietą. Verta paminėti jog, Dianos mokiniams, tai pirmosios suaugusiųjų Europos čempionato varžybos. Jų dalyvavimas Europos čempionate pabrėžia ne tik jų talentą, bet ir puikų pasiruošimą bei nuolatinį trenerio palaikymą.
N. Kvasys debiutavo suaugusiųjų kategorijoje ir iš karto tapo bronzos medalio laimėtoju individualioje kata rungtyje tarp 26 šios kategorijos dalyvių. Pavasarį sėkmingai iškovojęs tris medalius Europos jaunimo varžybose, Nikas sugebėjo iškovoti medalį ir suaugusiųjų kategorijoje, pademonstruodamas nepaprastą talentą ir sparčią pažangą kyokushin karate sporto kelyje. Pirmąsias tris kovas užtikrintai laimėjo prieš Graikijos, Vengrijos ir Ukrainos sportininkus, tačiau pusfinalio kovoje teisėjai skyrė pergalę veteranui, praėjusių ir šių metų čempionu tapusiam C. Boldut iš Rumunijos.
Varžydamasis tarp 19 dalyvių Arsenijus Djakovas pirmą kartą iškovojo Europos jaunimo vicečempiono titulą individualiose kata rungtyse. Jo išskirtinis pasirodymas atspindi tiek techninius įgūdžius, tiek atsidavimą, žymėdamas svarbų etapą jo karate karjeroje. Pirmąsias kovas Arsenijus užtikrintai laimėjo prieš Latvijos, Švedijos ir Ukrainos sportininkus, tačiau finalinėje kovoje teisėjai skyrė pergalę kitam Lietuvos rinktinės komandos nariui T. Česnauskui.
Europos čempionate vienoje kategorijoje galėjo dalyvauti tik po du dalyvius nuo šalies, tad šiame čempionate abi jaunių komandos buvo iš „Okinava“ klubo, kurias ruošė trenerė D. Mačiūtė. Šis pasiekimas pabrėžia reikšmingą klubo indėlį rengiant jaunus talentus Europos lygmeniu.
Dar vienas bronzos medalis komandinėje kata kategorijoje, kurioje dalyvavo 10 komandų, atiteko Okinavos jaunių komandai, kurią sudarė A. Djakovas, Paulius Zibalis ir Herkus Zibalis. Praėjusiais metais laimėję Europos čempionate, jie toliau eina pergalių keliu ir veža Europos čempionato medalius į Klaipėdą.
Tuo tarpu kita klubo jaunimo komanda Domas Petrauskas, Rasa Šeškauskaitė ir Emilijus Stoncelis – drąsiai varžėsi, tačiau šį kartą medalio neiškovojo. Tačiau jų dalyvavimas pabrėžia talentų, noro ir tobulėjimo svarbą augančiame „Okinava“ klubo jaunųjų sportininkų sąraše.
Projektas „Atžalynas“ portale https://www.kl.lt (2025) dalinai finansuojamas iš „Medijų rėmimo fondo“, skirta suma 10 000 eurų.
