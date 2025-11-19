Jaunimas užplūdo biblioteką

Pažintis su galimybėmis
Šio renginio tikslas yra suteikti jauniems žmonėms galimybę susipažinti su studijų, savanorystės, karjeros ir darbo galimybėmis bei sukurti erdvę naujoms pažintims užsimegzti.
Visą dieną bibliotekos erdvėse vyko lektorių pranešimai įvairiomis temomis – nuo karjeros galimybių sveikatos srityje iki profesinio tobulėjimo, savęs pažinimo ir studijų užsienyje.
Pranešimus skaitė Sveikatos biuro, įvairių mokymosi įstaigų atstovai bei koučeriai, dalyviai galėjo laisvai rinktis, į kokius pranešimus nori eiti.
Kiekvienas lektorius pateikė skirtingą požiūrį ir patarimus apie tai, kaip planuoti ateitį, pasirinkti tinkamą kryptį ir ko nepamiršti ieškant savo ateities kelio.
Susidomėjimas – itin didelis
Baltojoje galerijoje veikė ir susitikimų erdvė su skirtingų organizacijų stendais.
Čia moksleiviai galėjo pabendrauti su įvairių institucijų atstovais, klausti apie darbo galimybes, savanorystę ar pasiruošimą studijoms.
Ten vyko ir įvairios edukacijos bei žaidimai, už kuriuos dalyviai gavo ir simbolinius prizus atsiminimui, lankstinukus su informacija apie organizacijas.
Tikimės, kad šis renginys išliks tradicija.
Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės viešosios bibliotekos vartotojų aptarnavimo skyriaus vyriausioji bibliotekininkė Sima Pranaitienė tvirtino, kad renginys kasmet vis labiau auga tiek moksleivių, tiek savo veiklas pristatančių įstaigų skaičiumi.
„Šis renginys vyksta jau trečią kartą ir kiekvienais metais matome didėjantį tiek organizacijų, tiek jaunimo susidomėjimą. Kreipiamės į mokyklas, kviečiame mokytojus registruoti moksleivius pranešimams, todėl dalyviai gali rinktis eiti klausytis tų, kurie jiems įdomiausi“, – pasakojo bibliotekininkė.
Atvyksta šimtai dalyvių
Pasak S. Pranaitienės, šios šventės vertė – ne tik pranešimuose, bet ir tame, kad čia atvyksta nemažai moksleivių iš kitų miestų ir jie susipažįsta su bendraamžiais iš kitų mokyklų bei kartu smagiai praleidžia laiką.
„Moksleiviai čia susipažįsta su kitais bendraamžiais, pasikalba su organizacijomis, atranda naujų veiklų. Šiuo metu jaunimas dažnai užsidaręs technologijose, todėl tokie renginiai padeda labiau atverti socialinį ratą. Turime pranešimų ne tik apie ateities galimybes, bet ir apie savęs pažinimą bei motyvaciją – jie ypač reikalingi žmonėms, kurie dar tik ieško savęs“, – teigė S. Pranaitienė.
Jaunuoliai atvyko ne tik iš Klaipėdos, bet ir iš kitų Lietuvos vietovių – iš viso buvo 300 dalyvių.
„Norime, kad jauni žmonės biblioteką matytų kaip atvirą erdvę, kur galima ne tik skaityti, bet ir mokytis, užmegzti pažintis bei atrasti kažką naujo ir įdomaus. Tikimės, kad renginys išliks tradicija mūsų įstaigoje“, – atviravo bibliotekininkė.
Pasak S. Pranaitienės, dalyvių atsiliepimai kiekvienais metais vis labiau įkvepia – kai kurie atvyksta jau nebe pirmus metus ir dalijasi įspūdžiais, kad įvairūs pranešimai padeda geriau suprasti, kurios sritys juos traukia ir kokį kelią pasirinkti.
