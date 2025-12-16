Kauno moksleiviai pagerbti už įspūdingus tarptautinių olimpiadų pasiekimus

Tviskantis auksas
Iškiliausius metų pasiekimus užfiksavo Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazijos geografai Faustas ir Rojus Kondratavičiai. Abu jaunuoliai pelnė aukso medalius tarptautinėje geografijos olimpiadoje, taip pat buvo įvertinti sidabro medaliais Europos geografijos olimpiadoje. Šie rezultatai liudija ne tik vaikinų gabumus, bet ir nuoseklų, kryptingą pasiruošimą.
Aukščiausio lygio pasiekimais gali didžiuotis ir Kauno technologijos universiteto (KTU) gimnazija, jiems aukso medalį pelnė Ridas Urbonavičius Europos geografijos olimpiadoje, dar kartą patvirtindamas aukštą Kauno mokinių pasirengimo lygį.
„Investuodami į jaunųjų kauniečių gerovę tiesiame tvirtus pamatus tolesniam Kauno augimui. Šiandien matome, kad mūsų mieste auga ne tik žingeidūs, bet ir tarptautiniu mastu konkurencingi jaunuoliai. Jie liudija, kad Kaunas yra ne tik mokslo ir kultūros centras, bet ir tikras švietimo lyderis“, – kalbėjo miesto vadovas Visvaldas Matijošaitis.
Sidabras, simbolizuojantis nuoseklumą
Sidabro apdovanojimais šiemet ypač išsiskyrė KTU gimnazijos moksleiviai, pademonstravę aukštą pasirengimo lygį fizikos, chemijos ir gamtos mokslų srityse. Jų pasiekimai liudija kryptingą darbą ir gebėjimą varžytis su stipriausiais jaunaisiais talentais Europoje ir pasaulyje.
Robertas Juknevičius buvo įvertintas sidabro apdovanojimais Europos fizikos, Europos Sąjungos praktinėje gamtos mokslų ir tarptautinėje fizikos olimpiadose. Be to, tarptautinėje chemijos olimpiadoje jis pelnė bronzos apdovanojimą.
Gimnazistas Tomas Razbadauskas taip pat sėkmingai pasirodė fizikos ir chemijos olimpiadose – sidabro apdovanojimais pagerbtas Europos ir tarptautinėje fizikos olimpiadose bei Baltijos šalių chemijos olimpiadoje, o tarptautinėje chemijos olimpiadoje buvo įvertintas bronza. Sidabru Europos Sąjungos praktinėje gamtos mokslų olimpiadoje pasipuošė Donatas Aleksandras Vasiliauskas.
Ryškūs pasiekimai fiksuoti ir kitose Kauno mokyklose. Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos aštuntokas Ugnius Bigelis – jauniausias šių metų prizininkas – pelnė sidabrą Europos geografijos olimpiadoje. Prezidento Antano Smetonos gimnazijos mokinys Marijonas Salvijus Keturakis, pasiruošęs savarankiškai, laimėjo sidabro medalį Baltijos šalių informatikos olimpiadoje bei buvo apdovanotas Pagyrimo raštu tarptautinėje informatikos olimpiadoje.
Bronzos žingsniai tarptautinėje arenoje
KTU gimnazija džiaugiasi ir gausiu bronzos apdovanojimų derliumi. Šie pasiekimai jauniesiems kauniečiams tapo svarbia patirtimi ir tvirtu pagrindu ateities pergalių link.
Bronzos medalius pelnė Adomas Juodis tarptautinėje matematikos olimpiadoje, o Augustinas Jerešiūnas kartu su Aušrine Černiūte buvo įvertinti Europos sąjungos praktinės gamtos mokslų olimpiadoje. Prie šių pasiekimų rato prisijungė ir Marta Puronaitė bei Saulė Vaidelytė, pelniusios apdovanojimus Europos geografijos bei tarptautinėje astronomijos ir astrofizikos olimpiadose. Tomas Rimkus broznos medalį laimėjo Baltijos šalių informatikos olimpiadoje, o Joris Unikas sėkmingai pasirodė tarptautinėje chemijos olimpiadoje.
Jaunuolių pasiekimus lydėjo nuoseklus pedagogų darbas ir atsidavimas. Minėtus moksleivius ruošė Aušra Beinakaraitienė, Edita Paluckienė, Tomas Kivaras, Birutė Maciulevičienė, Kristina Zakarauskienė, Darius Virbukas, Jūratė Čiapienė ir Kęstutis Simonavičius. Jų indėlis reikšmingai prisidėjo prie Kauno mokinių sėkmės.
Naujausi komentarai