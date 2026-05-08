Jaunimo idėjos – valstybės ateitis

Šių metų mokslinė konferencija išsiskyrė mokslinių temų įvairove. Studentai pristatė technologijų, karjeros, saugumo, viešojo valdymo bei visuomenės pokyčių iššūkius ir drąsiai diskutavo apie galimus sprendimus.
Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto dekanas Rimantas Balsys džiaugėsi, kad KU Viešojo administravimo ir politikos katedros studentai kartu su dėstytojais aktyviai dirba mokslinių tyrimų srityje.
„Konferencijos pavadinimas – tvirtas: „Tavo idėjos keičia valstybę“. Gali pasirodyti, kad tos idėjos ganėtinai viršija galimybes, galbūt, bet taip tik iš pirmo žvilgsnio, nes, kita vertus, kodėl ne? O kas kitas, jei ne jūs?“ – kalbėjo R. Balsys.
Renginį papildė kūrybinė iniciatyva – žurnalistikos studentės pristatė filmą „CARITAS“, o vėliau konferencija tęsėsi trijose paralelinėse sesijose, kuriose dalyviai pristatė atliktus tyrimus.
Diskusijose nagrinėtos išmaniųjų miestų plėtros galimybės, savivaldybių veiklos efektyvumas, skaitmeninių paslaugų prieinamumas, piliečių įsitraukimas, nacionalinio ir informacinio saugumo klausimai.
Viešojo administravimo ir politikos mokslų katedros vedėjas Jaroslavas Dvorakas, vienas renginio organizatorių ir moderatorių, pabrėžė, kad konferencija tampa gražia tradicija.
„Studentų įsitraukimas į mokslinę veiklą, dalijimasis žiniomis ir idėjomis, naujos patirties įgijimas bei galimybė pabūti mokslininkais leidžia ne tik analizuoti ir pristatyti savo įžvalgas, bet ir geriau suprasti mokslinio darbo esmę. Šis renginys – erdvė, kur teorija susitinka su praktika, o studentų idėjos įgauna realų balsą“, – teigė J. Dvorakas.
Jam antrino ir viena renginio organizatorių Alvyda Obrikienė: „Puiku, kad studentai analizuoja ir svarsto, kaip gali būti geriau. Studentams lengva sukurti pristatymą, tačiau kalbant auditorijai, perteikiant savo žinutę, kyla sunkumų ir streso. Tokie renginiai yra labai reikalingi, nes tik praktikuojantis galima išmokti šitų dalykų.“
