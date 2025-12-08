Klaipėdiečiai karatistai iškovojo 120 medalių

Varžybos vyko ant keturiolikos tatamių, kur savo meistriškumą demonstravo visų amžiaus ir svorio kategorijų sportininkai.
Aukso medalius bei čempiono titulus iškovojo klaipėdiečiai: Artūras Navickis, Augustas Ambrazaitis, Augustas Baranauskas, Austėja Rukšaitė, Kornelija Balčiūtė, Eimantas Butkus, Tautė Dauskurtaitė, Donatas Zeigis, Eimantė Venslovaitė, Emil Burdin, Emilija Stanevičiūtė, Eva Jundulaitė, Goda Ruokytė, Gratas Tamošiūnas, Herkus Špėgis, Ignas Kinčius, Jonas Stanevičius, Karolina Jasaitytė, Kevinas Pernarauskis, Kristupas Kozinecas, Domantas Kubilius, Liutauras Mameniškis, Matas Diburys, Matas Kulieša, Nedas Nausėda, Nojus Antonovičius, Olivija Valiaugaitė, Orinta Malinauskaitė, Skaistė Pėkautaitė, Teodoras Mameniškis, Urtė Gedgaudaitė, Valentinas Adomaitis ir Gabrielė Zikaitė.
Antrosios vietos sidabro medalius pelnė: Amelija Žilinskaitė, Arvydas Norvilas, Ąžuolas Stumbras, Barbora Latakė, Danielė Tamošauskaitė, Dovydas Ambrazaitis, Edgaras Adomavičius, Edvinas Strukčinskas, Eidenas Damarodas, Ema Bučinskaitė, Ema Jatulytė, Emilis Subačius, Estela Gečaitė, Gabrielius Radys, Joana Visakavičiūtė, Jokūbas Kačergis, Kasparas Sosickis, Katerina Peganova, Augustas Kozinecas, Saulėja Mačiulskytė, Maja Poliščiuk, Majus Narbutas, Motiejus Narvilas, Neidas Pažereckas, Povilas Čepulis, Saulė Gabija Rakauskaitė, Timofej Fiodorov.
Bronzą iškovojo šie „shodaniečiai“: Adas Ivanovas, Adriana Tamošauskaitė, Aras Žalgiris, Ariana Narbutaitė, Artūras Laureckas, Augustas Paročka, Auksė Laureckaitė, Austėja Rukšaitė, Benas Avramenko, Benas Bernikas, Bernardas Janovskis, Bernardas Švedas, Grantas Čekys, Davijus Zakarauskas, Deimantė Domeikytė, Domantas Kusas, Dominykas Staponkus, Dovydas Ūselis, Kajus Dubinskas, Edvinas Petkus, Elijus Dipševičius, Emilija Karaliūtė, Emilis Dipševičius, Erikas Kaščionis, Gabrielius Sadauskas, Gintaras Jančiauskas, Guoda Raščiūtė, Gustas Rimkus, Henrikas Mileris, Herkus Šližys, Ignas Dirvonskis, Jokūbas Bičkus, Jokūbas Povilaitis, Julius Antonovičius, Karolina Zdanevičiūtė, Katerina Peganova, Kristupas Ūkanis, Bernardas Latakas, Luknė Grimalytė, Fausta Majauskaitė, Mantas Užkurėlis, Markas Kolpertas, Martynas Mackevičius, Milda Greičiūnaitė, Emilis Mišeikis, Mariia Moroz, Nikita Jakovčiuk, Nora Selmonaite, Pijus Berezijus, Povilas Mačiuitis, Raigardas Novikovas, Robertas Andriuška, Robertas Šideikis, Šarūnas Ruginis, Simonas Eirošius, Lukas Šukys, Tadas Janulionis, Vakarė Jakaitytė, Valentino Rimas Cioffi, Vytenis Kubilius.
„Labai ačiū visiems sportininkams, treneriams ir tėvams už atsidavimą, charakterį ir vienybę. Tai – mūsų bendras laimėjimas ir dar vienas žingsnis pirmyn“, – džiaugėsi karatė kiokiušin mokyklos „Shodan“ vadovas Lukas Kubilius.
Šis turnyras „Shodan“ mokyklos auklėtiniams šiais metais buvo paskutinis.
Kitas artimiausias ir labai svarbus renginys, vyksiantis naujaisiais metais „Shodan“ karatė mokykloje, – diržų kvalifikacijos kėlimo egzaminas. Jame auklėtiniai sieks išlaikyti technikos ir kovų testus, o sėkmingai juos įveikę – įgis aukštesnio rango diržą.
