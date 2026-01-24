Paprasto politiko įvaizdis – tik kaukė?

Naujausias pirkinys
„Kauno diena“ gavo dokumentus, kuriuose matyti, kad Seimo narys R. Žemaitaitis kartu su žmona Žilvine Žemaitaitiene dar vasarą įsigijo prabangius poilsio paskirties apartamentus Palangoje, Vytauto gatvėje vystomame projekte „Melno rezidencija“.
Ši vieta Palangoje priskiriama vienai prabangiausių. Jūra – ranka pasiekiama, netoliese ir Birutės parkas.
„Šis projektas vystomas vienoje prestižiškiausių Palangos vietų – vos per gatvę nuo jūros, šalia Birutės parko ir viešbučio „Auska“. Nekilnojamojo turto (NT) rinkos ekspertai tokias vietas vienareikšmiškai priskiria brangiausiam miesto segmentui.
Pagal paties projekto vystytojų viešai skelbtą kainyną, apie 70 kv. m ploto apartamentai su daline apdaila šiame komplekse kainuoja maždaug 350 tūkst. eurų. Rinkos skaičiavimais, visas įrengimas galėtų pareikalauti dar apie 100 tūkst. eurų, tad bendra investicija siektų apie 450 tūkst. eurų“, – dienraščiui dėstė Palangos gyventojai, susekę, kad jų kaimynu bus Seimo narys.
Tiesa, verta paminėti, kad projektas vis dar vystomas, Registrų centre dar nėra dokumentų, kuriuose būtų nurodyti konkretūs apartamentai. Pats R. Žemaitaitis apie šį pirkinį taip pat nieko nebuvo informavęs. Pirmiau apie tai pranešta žiniasklaidoje, tad galutinė suma, kurią realiai politikas sumokėjo už turtą, dar lieka neatskleista.
„Nemuno aušros“ lyderis portalui delfi.lt buvo atsakęs, kad būstą esą pirko su paskola, o visos sumos pasimatys gegužę, kai pateiks turto deklaraciją. TV3 žinioms R. Žemaitaitis komentavo, kad neturi laiko pats įsirengti buto, tad pirko jį visiškai įrengtą. „Tai nėra mano pirkinys. Tai – banko pirkinys, bankas yra savininkas. Aš – tik nuomotojas, kiekvieną mėnesį moku lizingą gal apie 1 tūkst. eurų“, – TV3 žinioms sakė R. Žemaitaitis ir pridūrė, kad dalį pinigų esą gavo pardavęs iš tėvų paveldėtą būstą Palangoje.
„Kauno dienai“ su politiku šią savaitę susisiekti telefonu nepavyko.
Ar tikrai kuklus?
Į „Kauno dieną“ parašęs asmuo svarstė, ar R. Žemaitaitis nemulkina rinkėjų, prisistatydamas paprastu politiku, nors iš tiesų pačiam nesvetima prabanga. Juk politikas gyvena išskirtiniame Vilniaus kvartale esančiame prabangiame name, dabar turės ir apartamentus Palangos prestižinėje vietoje.
Jis klausė, kaip viešumoje formuojamas pūkuotas įvaizdis dera su investicijų kontrastais.
„Viešojoje erdvėje R. Žemaitaitis neretai prisistato kaip „paprastų žmonių“ politikas, kritikuojantis elitą, deklaruojantis kuklumą ir artumą socialiai pažeidžiamiems visuomenės sluoksniams. Tačiau Palangos gyventojų pateikta informacija ir viešai prieinami NT rinkos duomenys kelia klausimų, ar šis įvaizdis atitinka realią asmeninę finansinę padėtį.
Beveik 0,5 mln. eurų siekianti suma sunkiai dera su viešai formuojamu kuklaus politiko portretu. Lieka atviras esminis klausimas: ar pūkuoto kovotojo už paprastą žmogų įvaizdis nėra tik patogi politinė kaukė, slepianti gerokai solidesnę asmeninę finansinę realybę?“ – savo mintimis dalijosi redakcijos šaltinis.
Be minėtų naujųjų apartamentų Palangoje, R. Žemaitaitis kartu su žmona dar turi namą šalia Vilniaus. Bendras jų turtas vertinamas beveik 1,5 mln. eurų, į šią sumą įskaičiuojamas ne tik NT, bet ir įvairios investicijos, tokios kaip vertybiniai popieriai, meno dirbiniai ir turimi verslai.
Politologo įžvalgos
„Kauno diena“ politologo Ainiaus Lašo paprašė pasidalyti savo įžvalgomis apie R. Žemaitaičio kuriamą paprasto politiko, kovojančio prieš Vilniaus elitą, įvaizdį ir kaip tai dera su jo turimais turtais bei naujais pirkiniais pajūryje.
„Reikia atskirti jo naudojamą strategiją nuo jo turimų galimybių. R. Žemaitaitis naudoja grynai populistinę strategiją, o populizme elitas ir yra supuvęs taikinys, į kurį mėtomi visi kiaušiniai. Jis elgiasi kaip klasikinis populistas ir priešina tariamai tyrą tautą prieš supuvusį elitą. Jo pirkinio atveju, manau, taip pat atsakytų, kad jis turi papildomų veiklų, kurios generuoja pajamas ir tai leidžia jam įsigyti vienokį ar kitokį būstą.
Viskas priklauso nuo to, ar jis gali parodyti tas pajamas, iš kur jas gavo ir iš kokių pinigų nusipirko. Jei gali parodyti, tiesa, kol kas jis nenori to padaryti, tai neatrodo taip problematiška. Jei negali, tas įvaizdis po truputį pradės trupėti“, – savo nuomonę išsakė Kauno technologijos universiteto politologas A. Lašas.
Pasak politikos eksperto, R. Žemaitaitis prabangaus būsto įsigijimą gali išnaudoti savo politinių dividendų kaupimui, parodant esą jis yra labai gabus ir geba įsigyti tokį pirkinį.
„Žinoma, jis gali sakyti, koks yra gabus ir kūrybingas, kad jam tiesiog sekasi gyvenime, bet kartu sakyti, kad rūpinasi žmonėmis, kuriems mažiau sekasi. Toks naratyvas tikrai įmanomas“, – kalbėjo pašnekovas.
Dvigubi standartai?
Viena, kai būstą įsigyja pats R. Žemaitaitis, tačiau kitokie standartai taikomi kitiems politikams. Pavyzdžiui, kai buvęs konservatorių lyderis Gabrielius Landsbergis su šeima įsigijo namą Graikijoje, R. Žemaitaitis skalambijo, koks tai neva blogis. Ar taip „aušrietis“ nebando taikyti dvigubų standartų? Kitiems negalima, o jam – viskas leidžiama?
„Reikėtų pradėti nuo to, kad tikinčių R. Žemaitaičiu nėra tiek daug. Tai yra politinė figūra, kuri ne vienija, o skaldo. Jo retorika priešina žmones, bendruomenes, skirtingas etnines grupes. Tačiau tų, kurie juo tiki, kurie tiki sąmokslo teorijomis, kad Landsbergis ir jo pakalikai valdo Lietuvą, neįtikins žinios, kad Landsbergis ar kažkas kitas galėjo įsigyti būstą už dorai uždirbtas lėšas, jie galvos, kad iš tautos išspaudė kraują ir taip nusipirko. R. Žemaitaitis sugeba surasti pačių neįtikinamiausių paaiškinimų.
Tiems žmonėms ir R. Žemaitaičio pirkinys nebus smūgis, o R. Žemaitaitis tiesiog turi taikinius ir į juos šaudo dėl to, kad jie yra jautrūs, turi papildomą kontekstų bagažą. Jis dėl to ir gali žaisti kortomis, nes žmonės jau iš anksto turi neigiamą požiūrį į vieną ar kitą asmenį ar reiškinį. Tos aplinkybės gali būti išgalvotos ar pritemptos ir R. Žemaitaitis sugebės paaiškinti, kaip koks niekadėjas ką darė“, – įžvalgomis dalijosi A. Lašas.
R. Žemaitaitis naudoja grynai populistinę strategiją, o populizme elitas ir yra supuvęs taikinys, į kurį mėtomi visi kiaušiniai.
Kaip didinti skaidrumą?
Apie apartamentų įsigijimą Palangoje R. Žemitaitis viešai nieko nekalbėjo iki tol, kol jo apie pirkinį nepaklausė žurnalistai. Politologas įsitikinęs, kad jei politikai patys kalbėtų apie savo investicijas, didesnius pirkinius, būtų daugiau skaidrumo.
„Daugiau skaidrumo ir viešumo pačioje pradžioje iš politiko – visada sveikintinas dalykas. Tada ir pats gali paaiškinti, kodėl tai padarei, viską deklaruoji, iš kokių pajamų pirkai. Toks žingsnis sukelia visuomenėje mažiau įtarimų. Bendrai politiko vienas iš veikimo tikslų – vengti ne tik interesų konfliktų, bet ir jų regimybės.
Šiuo atveju, jei jau R. Žemaitaitis toks doras ir taip rūpinasi kitais, pyksta ant neva piktnaudžiaujančio elito, tai jam turėtų būti pirmiausia suinteresuotumas parodyti, kad jis pats nepiktnaudžiauja, lėšas naudoja skaidriai, atsakingai ir visiems suprantamai. Aišku, čia yra jo asmeninės lėšos ir asmeniniai sprendimai, bet, kaip politikas, jis galėtų deklaruoti viską iš karto. Tada kiltų mažiau klausimų“, – teigė A. Lašas.
Tapo milijonieriumi
Pernai Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) paskelbė 2024 m. duomenis apie politikų sukauptą turtą. Paaiškėjo, kad Seime – devyni milijonieriai. Tarp jų – ir Remigijus Žemaitaitis.
Beje, „Nemuno aušros“ pirmininkas R. Žemaitaitis milijonieriumi tapo neseniai: 2023 m. jis turėjo turto už 940 tūkst. eurų, jo turtas augo ir, 2024 m. duomenimis, siekia beveik 1,4 mln. eurų.
Lyginant R. Žemaitaičio 2023 ir 2024 m. deklaracijas matyti, kad 187 tūkst. eurų augo jo gyvenamųjų namų Lietuvoje vertė, atsirado 24 tūkst. vertės statinių, kurių prieš metus nebuvo. 95 tūkst. eurų išaugo politiko valdomų žemės sklypų vertė, 149 tūkst. eurų išaugo turimų akcijų vertė, 20 tūkst. eurų padidėjo santaupos.
R. Žemaitaitis už 2024 m. deklaravo 173 tūkst. eurų butą, 317 tūkst. eurų vertės namą, 24 tūkst. vertės kitų statinių, 145 tūkst. eurų vertės žemės sklypų. Politiko akcijos vertos 170 tūkst. eurų. R. Žemaitaitis turi daiktų, juvelyrikos ar meno dirbinių už 282 tūkst. eurų, 277 tūkst. eurų yra susitaupęs, 92 tūkst. eurų pasiskolinęs.
Tačiau vien R. Žemaitaičio namas, esantis Vilniuje, pagal rinkos vertę gali kainuoti apie 1 mln. eurų. Be to, politikas turi butą ir sodybą Rusnėje, kurioje augina danielius ir vykdo kitą ūkinę veiklą.
Seimo nario R. Žemaitaičio namas – apsuptas žalumos, visai šalia Neries upės. Pats namas – 220 kv. m, sklypas 20 a. Namas yra Laurų gatvėje, prie prabangiojo Laurų kvartalo.
