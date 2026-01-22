Prokuratūra pradėjo tyrimą dėl neteisėto duomenų rinkimo Remigijaus Žemaitaičio susitikimuose

Generalinė prokuratūra ketvirtadienį pranešė, kad toks sprendimas priimtas išnagrinėjus asmens pareiškimą, gautą dėl šio įvykio, bei įvertinus kitus aktualius pirminius duomenis.
Ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto informacijos apie privatų asmens gyvenimą rinkimo pradėtas sausio 21 dieną.
BNS rašė, kad dėl R. Žemaitaičio ir jo komandos veiksmų į prokuratūrą kreipėsi visuomenininkas Andrius Tapinas. Apie tai jis pranešė trečiadienį feisbuke.
Pasak A.Tapino, pats „aušriečių“ vedlys susitikimo metu Elektrėnuose viešai pareiškė, kad jo komanda internete patikrina informaciją apie kiekvieną į renginį atėjusį žmogų.
Visuomenininkas teigia kartu su kreipimusi prokuratūrai pateikęs ir jo teiginius patvirtinantį vaizdo įrašą.
„Kur problema, kad jūs, jaunimas, gyvenat interaktyvų gyvenimą instagramoje, feisbuke. Kadangi mūsų operatoriai, mes viską susifilmuojame ir yra dešimt žmonių komanda, kur kiekvieną pagal jūsų veidelį sutikrina jūsų feisbukus ir žiūri, kas kaip yra“, – R. Žemaitaičio žodžius susitikime cituoja A. Tapinas.
A. Tapinas pažymi, kad žmonių grupėje, kurios duomenys yra renkami ir tvarkomi, gali būti didelė dalis nepilnamečių.
BNS kol kas nepavyko susisiekti su R. Žemaitaičiu.
