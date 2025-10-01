Klaipėdos licėjui – Žalioji vėliava

Šis įvertinimas skiriamas už nuoseklų darbą, ugdant atsakingą požiūrį į aplinką bei kuriant tvarumo kultūrą bendruomenėje.
Gamtosauginės mokyklos – tai pasaulinė aplinkosauginio švietimo iniciatyva, jungianti daugiau nei 70 tūkst. mokyklų iš 79 šalių.
Programa skatina mokinius ir mokytojus į kasdienį ugdymą bei bendruomenės veiklas įtraukti tvarumo principus.
Klaipėdos licėjus – vienintelė ugdymo įstaiga Klaipėdos mieste ir rajone, jungianti vaikus nuo darželio iki abiturientų, kuriai suteiktas toks tarptautinis įvertinimas.
Tai reiškia, kad mokykla geba visapusiškai diegti tvarumo idėjas visuose ugdymo lygmenyse.
„Žalioji vėliava ir Aplinkosauginio švietimo fondo sertifikatas Klaipėdos licėjui paskirtas vos per vienerius metus nuo prisijungimo prie programos – tai rodo, kad tvarumo idėjas puoselėjome jau seniai, o dabar jos įvertintos tarptautiniu mastu“, – pasidžiaugė Klaipėdos licėjaus Strateginės plėtros vadovas Kristijonas Mineikis.
Projektas „Atžalynas“ portale https://www.kl.lt (2025) dalinai finansuojamas iš „Medijų rėmimo fondo“, skirta suma 10 000 eurų.
