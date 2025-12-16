Klaipėdos licėjaus parama – Odesos mokyklai ir autistiškiems vaikams

„Mūsų bendruomenė tiki, kad ugdymas neapsiriboja vien akademinėmis žiniomis – jis pirmiausia prasideda nuo vertybių, atjautos ir atsakomybės už kitą. Jau trisdešimt metų mokome vaikus ne tik kurti, bet ir dalytis, pastebėti šalia esantį ir reaguoti į pasaulio skausmą“ – sakė Klaipėdos licėjaus direktorė dr. Regina Kontautienė.
Labdaros paramos projektas – jau 20 metų
Gruodžio 18 dieną Klaipėdos licėjuje vyks tradicinis labdaros paramos projektas – muzikinė pasaka „Spragtukas ir Pelių karalius", sukurta pagal žymaus vokiečių rašytojo E. T. A. Hofmano legendinės pasakos motyvus. Ant scenos pasirodys visa Klaipėdos licėjaus bendruomenė – nuo darželinukų iki abiturientų, kartu su mokytojais. Spektaklio režisieriai – Tomas Jašinskas ir Taurūnas Baužas.
Muzikinė pasaka „Spragtukas ir Pelių karalius" – tai ilgametis Klaipėdos licėjaus labdaros ir paramos projektas, organizuojamas jau daugiau nei 20 metų. Kasmet kalėdiniai labdaros koncertai suburia apie du tūkstančius žiūrovų, o surinktos lėšos skiriamos įvairioms socialinėms iniciatyvoms ir pavieniams asmenims.
Parama – našlaičiams, pasitraukusiems nuo karo ir autistiškiems vaikams
Paramą Ukrainos Odesos miesto „Harmonijos“ licėjui kuruojantis Sigitas Benediktas Jurčys pasakoja, kad šioje mokykloje mokosi apie 2 tūkstančius mokinių.
„Tarp jų – 195 vaikai, tapę perkeltaisiais asmenimis, 111 Ukrainos karių vaikų bei aštuoni našlaičiai ar vaikai, netekę tėvų. Dalis mokinių buvo evakuoti iš aktyvių karo veiksmų zonų ir mokslus tęsia būtent šiame licėjuje. Šiuo metu viena didžiausių mokyklos reikmių – naujos, modernios kompiuterių klasės įrengimas, kuris užtikrintų kokybišką ugdymą karo sąlygomis augantiems vaikams“, – teigė S. B. Jurčys.
Per ilgus metus Klaipėdos licėjaus bendruomenės parama pasiekė autistiškų vaikų centrą „Mažojo princo akademija", Klaipėdos vaikų regos ugdymo centrą, Klaipėdos „Medeinės" mokyklą, Vaiko širdies asociaciją, Maltos ordino pagalbos tarnybą, „Maisto banką", cukriniu diabetu sergančių vaikų asociaciją, taip pat onkologinėmis ir genetinėmis ligomis sergančius vaikus. Pastaraisiais metais ypatingas dėmesys nuosekliai skiriamas Ukrainos vaikams, patyrusiems karo sunkumus.
Klaipėdos licėjaus labdaros paramos projekto baigiamasis renginys vyks gruodžio 18 d. 18 val. LCC Michealsen centre (Kretingos g. 36B, Klaipėda).