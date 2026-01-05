Maisto bankas skambina pavojaus varpais: trūksta ir maisto, ir savanorių

Džiovinti obuoliai, bananai, šviežiai išvirtos obuolienės – tai tik dalis gėrybių, gimstančių Maisto banko virtuvėlėje.
„Bulvės, daržovės, vaisiai ar uogos – iš jų gaminame džemus, uogienes, kartais verdame sriubas ir panašiai“, – pasakojo „Maisto banko“ atstovė Miglė Petronytė.
Pastebima, kad gruodis sunkiau gyvenantiems žmonėms – geras mėnuo. Šventiniu laikotarpiu gyventojai maisto aukoja daugiau, tačiau jam pasibaigus paramos ima trūkti.
„Sausio pabaigoje ir vasarį Maisto bankas jaučia absoliutų visko trūkumą. Pirmiausia trūksta savanorių, nes žmonės savo gerąsias valandas dažniausiai skiria švenčių laikotarpiu – galbūt dar nori suspėti išeinančiais metais būti geri, užsidirbti karmos taškų“, – aiškino M. Petronytė.
Atėjus Naujiesiems metams, maisto stygius ypač jaučiamas regionuose.
„Pavyzdžiui, Naujojoje Akmenėje per visą mėnesį išsaugojome tik 18 kilogramų maisto. Vis dėlto labai džiaugiamės, kad žmonės aukoja ir papildo mūsų rezervus ilgo galiojimo produktais, kurių dėka galime papildyti krepšelius tada, kai maisto labai trūksta, ypač regionuose“, – teigė M. Petronytė.
Prekybininkai tvirtina, kad maistą aukoja visus metus ir mažėjančių tendencijų nepastebi.
„Tiek sausis, tiek vasaris perduodamų produktų kiekiu yra labai panašūs į kitus mėnesius. Kai kuriais atvejais net matome didesnius skaičius, tad išskirtinumo, jog būtent šiais mėnesiais Maisto bankui perduodamų produktų būtų mažiau, nepastebime“, – komentavo „Lidl Lietuva“ atstovė Lina Skersytė.
„Natūralu, kad gruodis yra vienas dosniausių mėnesių metuose. Tai puikiai parodė ir neseniai vykusios Maisto banko akcijos rezultatai, kai pirkėjai aktyviai aukojo ne tik maisto produktais, bet ir kasose nuskenuodami penkių eurų kuponus“, – pridūrė „Iki“ atstovė Gintarė Kitovė.
Kad aukojimas netaptų tik šventinių akcijų tradicija, parduotuvėse vis dažniau statomos specialios dėžės, kuriose pirkėjai maistą gali palikti visus metus.
„Per kiek daugiau nei mėnesį surinkome daugiau nei tris tonas maisto produktų. Labai tuo džiaugiamės ir norime paskatinti pirkėjus būti gerais ne tik per Kalėdas“, – sakė G. Kitovė.
„Gruodžio mėnesį vykusi Maisto banko akcija buvo rekordinė. Surinkome daugiau nei 80 tūkstančių ilgo galiojimo maisto produktų, kurių vertė viršijo 130 tūkstančių eurų, ir perdavėme juos Maisto bankui“, – sakė L. Skersytė.
Gyventojai per šventes stengiasi maisto nešvaistyti, tačiau aukoti kitiems gali ne visi.
„Aukojame ir šiais metais aukosime. Turbūt kas mėnesį prisidedame, o šiemet vietoj kalėdinių dovanų taip pat paaukosime“, – sakė moteris.
„Kažkiek lieka, bet suvartojame vėliau – per savaitę, jei produktai negendantys“, – pasakojo vyras.
„Turime patirties, kad kartais gal ir persistengiame. Vis tiek yra žmonių, kurie negyvena taip gerai, tad būtų gražu pasidalinti“, – svarstė praeivis.
„Kaip išeina – daugiausia per akcijas, bet aukojame ir taip. Jei renka parduotuvėje, vis tiek įdedame kažką“, – sakė praeivė.
Maisto bankas tuos, kurie negali prisidėti produktais, kviečia atnešti nereikalingus stiklainius.
„Jeigu po švenčių lieka tuščių stiklainių, juos – pusės litro talpos – galima atnešti į Maisto banko skyrius. Juos tikrai panaudosime virtuvėlėse“, – kvietė M. Petronytė.
Lietuvoje Maisto banko krautuvėlės veikia Vilniuje, Klaipėdoje ir Tauragėje.
