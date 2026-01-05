Gyventojai 3,3 mln. eurų paramą išgraibstė per dieną

Nuo sausio 2 dienos jau išmokėta 16,6 tūkst. eurų dotacijų, pranešė Lietuvos energetikos agentūra.
„Tai aiškiai parodo valstybės paramos senų šildymo katilų keitimui svarbą, siekiant aukštesnio energijos efektyvumo, atsinaujinančių išteklių plėtros ir taršos mažinimo“, – pranešime teigė Lietuvos energetikos agentūros direktorė Agnė Bagočiutė.
Pasak agentūros, nuo 2023 metų daugiau nei 49 mln. eurų paramos skirta beveik 15 tūkst. gyventojų, iš jų daugiau nei 13 tūkst. jau įsirengė naujus šildymo įrenginius.
BNS rašė, kad šiais metais pasenusių šilumos katilų keitimui gyventojams Energetikos ministerija numatė skirti 22,4 mln. eurų, o kvietimai paramai bus skelbiami kiekvieno ketvirčio pradžioje. Kitas kvietimas bus skelbiamas balandžio 1 dieną.
Naujausi komentarai