Išnaudojus visą 15 mln. eurų paramą, ieškoma dar paramos

Siekiant paskatą tęsti, šiuo metu jai ieškoma finansavimo šaltinių, tikimasi ES pritarimo tęsti paramą dar kelerius metus, pranešė Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA).
„Sulaukus paraiškų visai skirtai sumai uždarytas kvietimas, skatinęs įmones ir kitus juridinius asmenims rinktis elektromobilius“, – teigė APVA.
Į kompensaciją galėjo pretenduoti juridiniai asmenys, perkantys ne senesnius nei šešių mėnesių lengvuosius elektrinius automobilius arba mikroautobusus.
Anot APVA, gyventojai vis dar gali pretenduoti į 5 tūkst. eurų kompensaciją už naują ir 2,5 tūkst. eurų – už naudotą, bet ne senesnį nei ketverių metų elektromobilį. Tam likę 7,6 mln. eurų.
Tuo metu viešajam sektoriui dar liko 0,375 mln. eurų paramos – 15 tūkst. eurų už naują ir 7,5 tūkst. eurų už iki ketverių metų senumo elektromobilį.
Kvietimai finansuojami ES lėšomis.
