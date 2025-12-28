Volodymyras Zelenskis susitiks su Donaldu Trumpu aptarti jo paramos karo užbaigimo planui

Tačiau 20 punktų planas, parengtas po kelias savaites trukusių itin intensyvių JAV ir Ukrainos pareigūnų derybų, kol kas nėra sulaukęs Maskvos pritarimo.
Baltųjų rūmų šeimininkas kol kas taip pat nėra įsipareigojęs remti naujausio taikos Ukrainoje pasiūlymo.
Sekmadienį D. Trumpas Ukrainos prezidentą priims savo rezidencijoje „Mar-a-Lago“. Tai bus pirmasis D. Trumpo ir V. Zelenskio tiesioginis susitikimas nuo spalio mėnesio, kai JAV prezidentas atsisakė suteikti Ukrainai ilgojo nuotolio sparnuotąsias raketas „Tomahawk“.
Baltieji rūmai nurodė, kad D. Trumpo ir V. Zelenskio susitikimas turėtų prasidėti 13 val. vietos (20 val. Lietuvos) laiku.
Šeštadienį viešėdamas Kanadoje V. Zelenskis išreiškė viltį, kad derybos su D. Trumpu bus konstruktyvios, ir pridūrė, jog naujausia Rusijos ataka Kyjive yra prezidento Vladimiro Putino bandymas demonstruoti savo galią.
„Šis išpuolis – tai dar vienas Rusijos atsakas į mūsų taikos pastangas. Ir tai tikrai parodė, kad Putinas nenori taikos“, – sakė jis.
Europos lyderių parama
Šeštadienį V. Zelenskis pasikalbėjo su Kanados ministru pirmininku Marku Carney (Marku Karniu), o po to per vaizdo pokalbį informavo Europos Sąjungos (ES), NATO ir kelių Europos šalių lyderius. Jie, pasak Vokietijos kanclerio Friedricho Merzo (Frydricho Merco), patikino dėl savo visiškos paramos Ukrainos lyderiui.
Tačiau Rusija apkaltino Ukrainą ir Europos lyderius bandymu sužlugdyti anksčiau JAV pasiūlytą 28 punktų taikos planą, kuris, pasak ukrainiečių ir jų sąjungininkų, atkartojo Maskvos keliamus reikalavimus.
ES vadovai Ursula von der Leyen (Urzula fon der Lajen) ir Antonio Costa (Antoniju Košta) pareiškė, kad parama Ukrainai nesumažės. Jie taip pat pažadėjo toliau spausti Rusiją, kad ši pritartų reikalavimams dėl karo Ukrainoje užbaigimo.
Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas valstybinei naujienų agentūrai TASS sakė, kad Maskva tęs bendradarbiavimą su Amerikos derybininkais, tačiau nepagailėjo kritikos Europos pareigūnams.
Pasak jo, po JAV administracijos pasikeitimo Europa ir ES tapo pagrindinėmis kliūtimis taikai Ukrainoje.
„Jie neslepia savo planų ruoštis karui su Rusija, – pridūrė S. Lavrovas. – Ambicijos (Europos politikus) tiesiog apakina: jie ne tik nesirūpina ukrainiečiais, bet, atrodo, nesirūpina ir savo pačių gyventojais.“
D. Trumpas penktadienį leidiniui „Politico“ apie V. Zelenskio planą sakė, kad „jis nieko neturi, kol nepritariau aš“.
Sekmadienį per V. Zelenskio ir D. Trumpo susitikimą Floridoje turi būti kalbama apie naują 20 punktų planą, pagal kurį karas būtų įšaldytas ties dabartine fronto linija.
Ukrainai gali tekti atitraukti savo karius iš rytinių regionų, kad būtų galima sukurti demilitarizuotas buferines zonas, rodo V. Zelenskio anksčiau šią savaitę atskleistos detalės.
