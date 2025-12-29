Baltieji rūmai praneša apie „teigiamą“ Donaldo Trumpo pokalbį su Vladimiru Putinu dėl Ukrainos

„Prezidentas Trumpas baigė teigiamą pokalbį telefonu su prezidentu Putinu dėl Ukrainos“, – socialiniame tinkle „X“ pranešė Baltųjų rūmų spaudos sekretorė Karoline Leavitt (Kerolain Livit).
D. Trumpas ir V. Putinas taip pat kalbėjosi prieš sekmadienį surengtas derybas su V. Zelenskiu.
K. Leavitt pareiškimas buvo paskelbtas netrukus po to, kai Maskva apkaltino Kyjivą paleidus dronų į V. Putino rezidenciją tarp Maskvos ir Sankt Peterburgo ir pareiškė, kad dėl to „peržiūrės“ savo derybų poziciją dėl karo Ukrainoje užbaigimo.