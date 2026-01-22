Zelenskis: saugumo garantijos yra parengtos

Saugumo garantijos Kyjivui yra esminis klausimas rengiant planą, kaip užbaigti beveik ketverius metus trunkančią Rusijos plataus masto invaziją į Ukrainą.
Po susitikimo su D. Trumpu Davose Ukrainos prezidentas žurnalistams nurodė, kad saugumo garantijos yra „parengtos“.
„Dokumentą turi pasirašyti šalys, prezidentai, ir tada jis bus perduotas nacionaliniams parlamentams“, – pareiškė jis.
„Klausimai dėl Rytų Ukrainos lieka neišspręsti“
V. Zelenskis pareiškė, kad klausimai dėl Rytų Ukrainos dar lieka neišspręsti.
Jo komentaras pasirodė po to, kai D.Trumpo specialusis pasiuntinys Steve'as Witkoffas (Stivas Vitkofas) pareiškė, kad derybose dėl beveik ketverius metus trunkančios plataus masto Rusijos invazijos pabaigos vienas klausimas lieka neišspręstas.
„Viskas susiję su rytine mūsų šalies dalimi. Viskas susiję su žeme. Tai yra klausimas, kurio mes dar neišsprendėme. Manau, kad apie tai kalbėjo Steve'as Witkoffas“, – sakė Ukrainos prezidentas.
Rusija, okupuojanti apie 20 proc. Ukrainos teritorijos, tvirtina, kad bet kokio susitarimo dalis turi būti visiškos Donbaso regiono kontrolės perdavimas Maskvai. Su šia sąlyga Kyjivas nesutinka.