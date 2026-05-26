„Okinavos“ triumfas: aštuoni kelialapiai į Europos čempionatą

Po itin intensyvių ir įtemptų kovų ant tatamio, beveik visi čempionate dalyvavę klubo sportininkai tapo šalies pirmenybių prizininkais.
Negana to, net aštuoni „Okinavos“ kovotojai savo sėkmingu pasirodymu užsitikrino garbingą vietą Lietuvos rinktinėje ir iškovojo kelialapius į artėjantį Europos čempionatą.
Unikalus klubo braižas – meistriškumas visose disciplinose
Lietuvos kiokušin karatė bendruomenėje įprasta, kad sportininkai specializuojasi vienoje konkrečioje srityje – demonstruoja techniką arba lieja prakaitą kovose.
Tačiau „Okinava“ klubo sportininkai yra unikalūs, nes drąsiai varžosi visose trijose rungtyse.
Tai yra pagrindinis „Okinava“ klubo išskirtinumas, reikalaujantis milžiniško pasiruošimo, universalumo ir išskirtinės auklėtinių ištvermės.
„Daugelis klubų renkasi lengvesnį kelią ir koncentruojasi tik į kovas arba tik į techniką. Mūsų tikslas – užauginti visapusišką asmenybę ir universalų kovotoją. Tai, kad tie patys auklėtiniai sugeba laimėti medalius tiek demonstruodami idealią techniką kata rungtyje, tiek liedami kraują ir rodydami charakterį kumite kovose, yra geriausias mūsų pasirinktos metodikos įvertinimas“, – po turnyro pasiektais rezultatais džiaugėsi klubo trenerės Diana Mačiūtė, Kristina Basova ir Rima Lisinskaitė.
Klubas itin dėkingas trenerėms už intensyvų darbą, nuolatinį rūpestį bei puikų mokinių paruošimą.
Taip pat dėkingas Urtei Kaniavaitei ir Kristupui Tirkšliūnui už pagalbą bei palaikymą varžybų metu.
Absoliučiai maksimalų rezultatą jaunimo amžiaus grupėje pasiekė Arsenij Djakov (trenerė Diana Mačiūtė), kuris tiek team kata, tiek individualioje kata rungtyje iškovojo aukso medalius.
Team kata rungtyje kartu su komandos nariais Pauliumi Zibaliu, Kajumi Malinenu ir Domu Petrausku jis įveikė jaunių Europos čempionus bei laimėjo prieš savo klubo draugus, kuriems atiteko bronzos medaliai: Herkų Zibalį, Rasą Šeškauskaitę ir Emilijų Stoncelį.
Lietuvos karatė U21 vicečempionės titulą kumite rungtyje (svorio kategorijoje iki 60 kg) iškovojo Rasa Šeškauskaitė (trenerė D. Mačiūtė).
Pusfinalio susitikime sportininkė užtikrintai nugalėjo varžovę iš Kėdainių, o finale po įtemptos kovos nusileido patyrusiai kovotojai iš Vilniaus.
Lietuvos U16 vicečempiono titulą kumite rungtyje (svorio kategorijoje virš 75 kg) iškovojo Henrikas Toleikis (trenerė K. Basova).
Kelyje link medalio sportininkas įveikė tris varžovus iš Vilniaus bei Klaipėdos, o įtemptoje finalinėje kovoje nusileido savo priešininkui.
Lietuvos U16 komandinės kata rungties vicečempionais tapo Gintautas Saveika, Justas Kucinas ir Orestas Purys (trenerės D. Mačiūtė ir R. Lisinskaitė).
Turnyro eigoje įveikę Vilniaus komandą, pusfinalyje sportininkai susitiko su savo klubo draugais ir po vidinės kovos žengė į finalą.
Finalinėje akistatoje teisėjų sprendimu pergalę teko atiduoti varžovams.
Bronzos medalius šioje rungtyje iškovojo antroji klubo komanda: Armandas Čižauskas, Henrikas Toleikis, Kajus Žvaginis ir Titas Vansavičius (trenerė K. Basova).
Prie gausaus klubo medalių kraičio Lietuvos čempionate prisidėjo dar keturi bronzos apdovanojimai. U21 amžiaus grupės kata rungtyje trečiąją vietą iškovojo Domas Petrauskas (trenerė D. Mačiūtė).
Jaunių U16 amžiaus grupėje puikiai pasirodė net trys sportininkai. Rusnė Svipaitė (trenerė K. Basova) individualioje kata rungtyje įveikė tris varžoves ir pasipuošė bronza.
Toje pačioje kata rungtyje tarp vaikinų dvi pergales iškovojo ir ant trečiojo pakylos laiptelio lipo Gintautas Saveika (trenerė D. Mačiūtė).
Kumite rungtyje (svorio kategorijoje iki 65 kg) bronzos medalį užsitikrino Orestas Purys (trenerė D. Mačiūtė), čempionate laimėjęs tris įtemptas kovas prieš varžovus iš Raseinių, Klaipėdos ir Jonavos.
Lietuvos čempionate U16 amžiaus grupėje savo jėgas išbandė ir ryžtą parodė Smiltė Svipaitė, Danielė Sadauskytė, Ema Budvytytė ir Juras Lelys, tačiau iki medaliu pritrūko patirties ir sėkmės.
Šie aukšti pasiekimai šalies pirmenybėse sportininkams atvėrė duris į tarptautinę areną.
Jau spalio mėnesį Rygoje (Latvija) vyksiančiame Europos čempionate Lietuvos garbę turės progą ginti būrys mūsų klubo kovotojų.
Šalia jau patyrusių sportininkų – A. Djakov, K. Malinen, P. Zibalio ir D. Petrausko – prie šalies rinktinės prisijungs ir Europos čempionato debiutantai, tik pradedantys kaupti tarptautinę patirtį: G. Saveika, J. Kucinas, O. Purys bei H. Toleikis.
R. Šeškauskaitė tapo pretendente į Europos jaunimo kumite čempionatą.
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