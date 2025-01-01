Rudens mada be taisyklių: stilistės patarimai

Greta šių naujovių madoje vis dar bus juntama nostalgija vintažiniams siluetams ir 2010-ųjų detalėms, tik su šiuolaikišku prieskoniu. Apie tai, kaip susikomplektuoti savo rudens spintą, kokius derinius rinktis, kaip tvariai pritaikyti tendencijas šiandien, pasakoja stilistė Roberta Čyžiūtė.
Šiltas ir stilingas – kailis sugrįžta
Jei šį sezoną norite įsigyti daiktą, kuris užtikrintai išlieka mados viršūnėje, vertėtų nepamiršti dirbtinių kailinių. Juos renkasi ir įvairaus amžiaus Holivudo garsenybės. Dirbtinio kailio paltai padeda atskleisti ne tik savitą stilių kasdienybėje, bet ir suteikia aprangai prabangos, o kokybiški modeliai gali tapti tvaresniu pasirinkimu, nes tarnaus ne vienus metus.
„Šį sezoną ant podiumų matome ne tik moteris, bet ir vyrus, vilkinčius dirbtinio kailio paltus. Platus jų pasirinkimas – nuo skirtingų tekstūrų iki raštų – leidžia eksperimentuoti kuriant įvairius siluetus. Prie dirbtinių kailinių nesudėtingai galima priderinti ir kitą sezono hitą – tampres. Jos nebėra vien sporto salės atributas: priderintos prie aukštakulnių ar balerinos stiliaus batelių, suteikia įvaizdžiui žaismės, šiuolaikiškumo ir neleidžia siluetui tapti pernelyg masyviam“, – sako stilistė R. Čyžiūtė.
Pūkinė revoliucija vitrinose
Pūkinės striukės nebėra tik nuobodžiai praktiškos, dabar jos madingos. Šį sezoną jos tampa ryškia šaltojo sezono detale, kuri tinka ne tik gintis nuo darganos, bet ir stilingam miesto įvaizdžiui kurti.
„Parduotuvėse pasirodė tikrai įdomių ir gražių pūkinių striukių, nors anksčiau Lietuvoje su jomis būdavo kančia – pasirinkimų nedaug, stilingų variantų beveik nebuvo. Šį sezoną viskas pasikeitė: siūloma daug platesnė įvairovė, todėl dabar geras metas išsirinkti įdomesnį modelį. Tai praktiškas pirkinys, kuris tarnaus ir šildys ne vieną sezoną, bet kartu atrodys stilingai“, – teigia R. Čyžiūtė.
Drąsūs odiniai deriniai
Šaltajam sezonui būdingos tamsesnės, sodrios spalvos – nuo šokoladinės rudos iki vyno raudonos. Šios spalvos ypač atsiskleidžia odiniuose drabužiuose, kurie ir šį rudenį išlieka vienu pagrindinių mados akcentų. Tamsius derinius vis dažniau pagyvina ryškiai raudonas odinis švarkelis – jis gali tapti drąsiu pasirinkimu, kuris visą aprangą paverčia išskirtine.
„Man visada labai patiko odiniai drabužiai, ypač ryškesni – raudonos odinės striukės šį sezoną atrodo itin įspūdingai. Dabar jų pasirinkimas parduotuvėse tikrai platus, todėl verta investuoti į tokį pirkinį. O pilkos spalvos paltas ar kostiumas, derinamas su sodraus atspalvio odiniais drabužiais, iškart sukuria modernų įvaizdį. Dar daugiau išskirtinumo stiliui suteiks leopardo ar zebro raštai. Jie buvo populiarūs praėjusį sezoną, tačiau išlieka madingi ir šį, todėl drąsiai gali likti spintose“, – patarimais dalijasi stilistė.
Pastelinės spalvos, kurios nepabūgo šalčio
Šaltąjį sezoną pravers net ir dalis vasarinių drabužių – jie gali būti sėkmingai pritaikomi ir rudenį. Tokia tendencija ypač galioja pastelinėms spalvoms: švelni rožinė, mėtinė ar gelsva tampa akcentu net šaltuoju metu. Ši tendencija – puiki galimybė vasarinius drabužius naudoti ilgiau.
„Lengvas sukneles galima sluoksniuoti su šiltais megztiniais ar masyviomis striukėmis – taip iš karto atsiranda kontrastas, o derinys nebeatrodo vasariškas. Be to, daug kas vasarą nusipirkome pastelinių spalvų drabužių, tad juos panaudojus rudenį nereikia iš naujo atnaujinti visos spintos. Net ir detalės čia labai svarbios: pėdkelnės su raštais ar iš po aulinių batų matomos storesnės kojinės gali tapti įvaizdžio dalimi ir suteikti jam žaismės“, – pažymi R. Čyžiūtė.
Tendencijas derinkite su tvarumu
Šį sezoną į madą grįžta ryškesni siluetai – švarkai su išraiškingais pečiais tampa svarbia įvaizdžio dalimi ne tik biure, bet ir kasdienybėje. Kartu akcentuojami ir kiti ilgaamžiai pasirinkimai – kokybiški batai ir didelės rankinės, kurios šį sezoną itin madingos.
„Biuro stiliaus drabužiai dabar labai aktualūs – „Saint Laurent“ kolekcijose matyti aiški pečių linija ir griežti siluetai. Švarkai apskritai yra drabužis, kuris visada išlieka madingas, todėl į jį verta investuoti. Kartu siūlyčiau pagalvoti ir apie kokybiškus batus, didesnę rankinę – tai daiktai, kurie bus reikalingi ne vieną sezoną“, – sako stilistė R. Čyžiūtė.
Pasak jos, tvarumo principai gali puikiai derėti su tendencijomis. Šį sezoną vis dar madingi ant rankinių kabinami pakabukai, tačiau nebūtina jų specialiai pirkti – užtenka pasitelkti tai, ką jau turime.
„Ant rankinės galima užkabinti apyrankę, vėrinį ar suvenyrą – toks sprendimas atrodo žaismingai, leidžia išlikti madingam, bet kartu išvengti nereikalingų pirkinių. Dar vienas sezono akcentas – segės. Jos tinka tiek vyrams, tiek moterims: segamos prie švarkų, paltų ar liemenių. Didelį jų pasirinkimą rasime parduotuvėse, tačiau puikiai tiks ir vintažinės segės, kurias galbūt perdavė mums mūsų močiutės“, – priduria stilistė.
